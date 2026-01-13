$43.260.18
Ексклюзив
17:19 • 110 перегляди
Яхта Медведчука: Офіс Генпрокурора озвучив свою позицію щодо арешту та продажу активу
Ексклюзив
14:15 • 7412 перегляди
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
14:07 • 12158 перегляди
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Ексклюзив
12:46 • 19009 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
13 січня, 08:22 • 18641 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21 • 23251 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 31842 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 48716 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 36361 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 34162 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
В окупованому Маріуполі підлітку інкримінують "держзраду" - Лубінець

Київ • УНН

 • 12 перегляди

російська окупаційна адміністрація в Маріуполі інкримінує "державну зраду" підлітку 2008 року народження за комунікацію з держорганами України. Омбудсман Лубінець назвав це порушенням міжнародного гуманітарного права та скерував інформацію до Генпрокурора та СБУ.

В окупованому Маріуполі підлітку інкримінують "держзраду" - Лубінець

Російська окупаційна адміністрація в Маріуполі інкримінує "державну зраду" підлітку, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права. Про це повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, пише УНН.

У медіа зʼявилася інформація про затримання жителя Маріуполя за, нібито, "держзраду". Хлопця 2008 року народження звинувачують за комунікацію з державними органами України

- написав Лубінець.

Він нагадав, що Росія систематично на ТОТ порушує права людини, зокрема права дітей.

"Ми пам'ятаємо трагічну ситуацію двох юнаків з Бердянська: Тиграна Оганесяна та Микити Ханганова. Вони отримали звинувачення від Слідчого комітету РФ у нібито готуванні диверсії на залізниці. Їм інкримінували "порушення" статті російського законодавства, а згодом окупанти їх підступно вбили. Кожен такий випадок – це чергове свідчення системної політики РФ з придушення та залякування цивільного населення на окупованих територіях. І зокрема, їхня "репресивна машина" діє щодо дітей", – наголосив осбудсман.

У Скадовську окупанти через кіберспорт агітують дітей до війни - ЦНС12.01.26, 16:51 • 3164 перегляди

Він зазначив, що переслідування неповнолітніх, звинувачення без доказів та застосування репресій є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права, зокрема IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

"Росія має нести повну відповідальність за порушення прав цивільних осіб, у тому числі дітей, на тимчасово окупованих територіях України. Я скерував інформацію до Генерального прокурора України та СБУ. Країна-агресор має понести відповідальність за скоєне!", – закликав Лубінець.

Окупанти відправляють 400 неповнолітніх з ТОТ Запоріжжя до російських регіонів - ЦНС28.11.25, 05:06 • 4666 переглядiв

Ольга Розгон

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Служба безпеки України
Верховна Рада України
Україна
Бердянськ
Маріуполь