В окупованому Маріуполі підлітку інкримінують "держзраду" - Лубінець

Київ • УНН
російська окупаційна адміністрація в Маріуполі інкримінує "державну зраду" підлітку 2008 року народження за комунікацію з держорганами України. Омбудсман Лубінець назвав це порушенням міжнародного гуманітарного права та скерував інформацію до Генпрокурора та СБУ.
Російська окупаційна адміністрація в Маріуполі інкримінує "державну зраду" підлітку, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права. Про це повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, пише УНН.
У медіа зʼявилася інформація про затримання жителя Маріуполя за, нібито, "держзраду". Хлопця 2008 року народження звинувачують за комунікацію з державними органами України
Він нагадав, що Росія систематично на ТОТ порушує права людини, зокрема права дітей.
"Ми пам'ятаємо трагічну ситуацію двох юнаків з Бердянська: Тиграна Оганесяна та Микити Ханганова. Вони отримали звинувачення від Слідчого комітету РФ у нібито готуванні диверсії на залізниці. Їм інкримінували "порушення" статті російського законодавства, а згодом окупанти їх підступно вбили. Кожен такий випадок – це чергове свідчення системної політики РФ з придушення та залякування цивільного населення на окупованих територіях. І зокрема, їхня "репресивна машина" діє щодо дітей", – наголосив осбудсман.
Він зазначив, що переслідування неповнолітніх, звинувачення без доказів та застосування репресій є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права, зокрема IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.
"Росія має нести повну відповідальність за порушення прав цивільних осіб, у тому числі дітей, на тимчасово окупованих територіях України. Я скерував інформацію до Генерального прокурора України та СБУ. Країна-агресор має понести відповідальність за скоєне!", – закликав Лубінець.
