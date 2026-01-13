В оккупированном Мариуполе подростку инкриминируют "госизмену" - Лубинец
Киев • УНН
Российская оккупационная администрация в Мариуполе инкриминирует "государственную измену" подростку 2008 года рождения за коммуникацию с госорганами Украины. Омбудсмен Лубинец назвал это нарушением международного гуманитарного права и направил информацию Генпрокурору и СБУ.
Российская оккупационная администрация в Мариуполе инкриминирует "государственную измену" подростку, нарушая нормы международного гуманитарного права. Об этом сообщает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет УНН.
В медиа появилась информация о задержании жителя Мариуполя за, якобы, "госизмену". Парня 2008 года рождения обвиняют за коммуникацию с государственными органами Украины
Он напомнил, что Россия систематически на ВОТ нарушает права человека, в частности права детей.
"Мы помним трагическую ситуацию двух юношей из Бердянска: Тиграна Оганесяна и Никиты Ханганова. Они получили обвинения от Следственного комитета РФ в якобы подготовке диверсии на железной дороге. Им инкриминировали "нарушение" статьи российского законодательства, а впоследствии оккупанты их коварно убили. Каждый такой случай – это очередное свидетельство системной политики РФ по подавлению и запугиванию гражданского населения на оккупированных территориях. И в частности, их "репрессивная машина" действует в отношении детей", – подчеркнул омбудсмен.
Он отметил, что преследование несовершеннолетних, обвинения без доказательств и применение репрессий является грубым нарушением норм международного гуманитарного права, в частности IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.
"Россия должна нести полную ответственность за нарушение прав гражданских лиц, в том числе детей, на временно оккупированных территориях Украины. Я направил информацию Генеральному прокурору Украины и СБУ. Страна-агрессор должна понести ответственность за содеянное!", – призвал Лубинец.
