Яхта Медведчука: Офис Генпрокурора озвучил свою позицию по аресту и продаже актива
Повышение акцизов на топливо с 1 января: эксперт ответил, стоит ли ожидать роста цен на бензин, дизель и газ
Проблемы с отоплением в Раде: нардепы рассказали об условиях работы
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документации
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – Зеленский
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В оккупированном Мариуполе подростку инкриминируют "госизмену" - Лубинец

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Российская оккупационная администрация в Мариуполе инкриминирует "государственную измену" подростку 2008 года рождения за коммуникацию с госорганами Украины. Омбудсмен Лубинец назвал это нарушением международного гуманитарного права и направил информацию Генпрокурору и СБУ.

В оккупированном Мариуполе подростку инкриминируют "госизмену" - Лубинец

Российская оккупационная администрация в Мариуполе инкриминирует "государственную измену" подростку, нарушая нормы международного гуманитарного права. Об этом сообщает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет УНН.

В медиа появилась информация о задержании жителя Мариуполя за, якобы, "госизмену". Парня 2008 года рождения обвиняют за коммуникацию с государственными органами Украины

- написал Лубинец.

Он напомнил, что Россия систематически на ВОТ нарушает права человека, в частности права детей.

"Мы помним трагическую ситуацию двух юношей из Бердянска: Тиграна Оганесяна и Никиты Ханганова. Они получили обвинения от Следственного комитета РФ в якобы подготовке диверсии на железной дороге. Им инкриминировали "нарушение" статьи российского законодательства, а впоследствии оккупанты их коварно убили. Каждый такой случай – это очередное свидетельство системной политики РФ по подавлению и запугиванию гражданского населения на оккупированных территориях. И в частности, их "репрессивная машина" действует в отношении детей", – подчеркнул омбудсмен.

В Скадовске оккупанты через киберспорт агитируют детей к войне - ЦНС12.01.26, 16:51 • 3164 просмотра

Он отметил, что преследование несовершеннолетних, обвинения без доказательств и применение репрессий является грубым нарушением норм международного гуманитарного права, в частности IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

"Россия должна нести полную ответственность за нарушение прав гражданских лиц, в том числе детей, на временно оккупированных территориях Украины. Я направил информацию Генеральному прокурору Украины и СБУ. Страна-агрессор должна понести ответственность за содеянное!", – призвал Лубинец.

Оккупанты отправляют 400 несовершеннолетних из ВОТ Запорожья в российские регионы - ЦНС28.11.25, 05:06 • 4666 просмотров

Ольга Розгон

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Служба безопасности Украины
Верховная Рада
Украина
Бердянск
Мариуполь