В Одесі вибухи, ворог атакує місто
Київ • УНН
В Одесі пролунали вибухи під час ворожих обстрілів міста.
В Одесі пролунав вибух. В області оголошена тривога. Про це повідомили кореспонденти Суспільного, передає УНН.
Деталі
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав людей перебувати в укриттях та не викладати роьоту ППО.
Одеса та Одеський район, перебувайте, будь ласка, в укриттях до відбою! Роботу ППО знімати заборонено!
Повітряні Сили перед цим інформували, що ворог випустив БпЛА з Чорного моря в напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області. Потім "шахеди" змінили курс на Одесу.
Удар по Одесі: зросла кількість жертв: один загиблий та троє поранені 23.02.24, 23:54 • 29048 переглядiв