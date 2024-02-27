В Одессе взрывы, враг атакует город
Киев • УНН
В Одессе прогремели взрывы во время вражеских обстрелов города.
В Одессе прогремел взрыв. В области объявлена тревога. Об этом сообщили корреспонденты Общественного, передает УНН.
Детали
Председатель Одесской ОГА Олег Кипер призвал людей находиться в укрытиях и не выкладывать роёту ПВО.
Одесса и Одесский район, находитесь, пожалуйста, в укрытиях до отбоя! Работу ПВО снимать запрещено!
Воздушные Силы перед этим информировали, что враг выпустил БпЛА из Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области. Затем "шахеды" изменили курс на Одессу.
Удар по Одессе: возросло количество жертв: один погибший и трое раненых23 февраля 2024, 21:54 • 27625 просмотров
В Одессе взрывы, враг атакует город
В Одессе прогремели взрывы во время вражеских обстрелов города.
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