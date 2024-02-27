В Одессе взрывы, враг атакует город

Эксклюзив
россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт
  •  110361 просмотра

россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт

Эксклюзив
Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу
  •  127094 просмотра

Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу

Эксклюзив
рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы
  •  124578 просмотра

рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы

Эксклюзив
В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине
26.02.24  •  145364 просмотра

В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине

Эксклюзив
Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ
26.02.24  •  160735 просмотра

Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ

Эксклюзив
Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта
26.02.24  •  155887 просмотра

Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта

Эксклюзив
На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт
26.02.24  •  155411 просмотра

На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт

Эксклюзив
ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка
26.02.24  •  148127 просмотра

ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка

Эксклюзив
Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов
26.02.24  •  137931 просмотра

Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов

Эксклюзив
Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф
25.02.24  •  150959 просмотра

Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
В Одессе взрывы, враг атакует город

В Одессе взрывы, враг атакует город

Киев  •  УНН

27 февраля 2024, 20:43  •  10383 просмотра

Read in English

В Одессе прогремели взрывы во время вражеских обстрелов города.

В Одессе прогремел взрыв. В области объявлена тревога. Об этом сообщили корреспонденты Общественного, передает УНН.

Детали

Председатель Одесской ОГА Олег Кипер призвал людей находиться в укрытиях и не выкладывать роёту ПВО.

Одесса и Одесский район, находитесь, пожалуйста, в укрытиях до отбоя! Работу ПВО снимать запрещено!

написал Кипер.

Воздушные Силы перед этим информировали, что враг выпустил БпЛА из Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области. Затем "шахеды" изменили курс на Одессу.

Удар по Одессе: возросло количество жертв: один погибший и трое раненых23 февраля 2024, 21:54 • 27625 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ВойнаУНН-Одесса
suspilneSuspilne
belgorod-dnestrovskiiБелгород-Днестровский
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
chyornoe-moreЧерное море
odessaОдесса
В Одесі вибухи, ворог атакує місто
Explosions in Odesa, enemy attacks the city
Новости по теме

В Одессе взрывы, враг атакует город

В Одессе прогремели взрывы во время вражеских обстрелов города.

Война •   •  10383 просмотра
В Одессе взрывы, враг атакует город

США не будут отправлять войска в Украину – Белый дом

США не будут отправлять войска в Украину, зато предоставят военную помощь, чтобы помочь украинским войскам защититься от России.

Война •   •  12234 просмотра
США не будут отправлять войска в Украину – Белый дом

Россияне обстреляли Кураховскую громаду, один человек погиб, пятеро ранены

В результате обстрела российской артиллерией частного предприятия в Кураховке Донецкой области один человек погиб, еще пятеро получили ранения.

Война •   •  13212 просмотра
Россияне обстреляли Кураховскую громаду, один человек погиб, пятеро ранены

Европейские лидеры заявили, что не планируют отправлять войска в Украину

Европейские лидеры заявляют, что не планируют вводить сухопутные войска в Украину.

Война •   •  13329 просмотра
Европейские лидеры заявили, что не планируют отправлять войска в Украину

В Белом Доме подытожили результаты встречи в Овальном кабинете

Президент Байден подчеркнул настоятельную необходимость продолжения поддержки Конгрессом Украины против российского вторжения и принятия двухпартийного дополнительного законопроекта о национальной безопасности для финансирования обороны и гуманитарной помощи парнерам, и Украине в частности.

Политика •   •  13306 просмотра
В Белом Доме подытожили результаты встречи в Овальном кабинете

Байден и Джонсон провели "интенсивные" переговоры по Украине: что известно о встрече в Овальном кабинете

Байден и сенатор-республиканец Рон Джонсон провели интенсивную встречу в Белом доме, чтобы обсудить финансирование правительства и дальнейшую военную помощь Украине до истечения срока принятия законопроекта о расходах.

Война •   •  24391 просмотра
Байден и Джонсон провели "интенсивные" переговоры по Украине: что известно о встрече в Овальном кабинете

еОселя: 7600 квартир и 6 частных домов приобретены по программе льготной ипотеки

На прошлой неделе 193 украинца получили жилищные кредиты по программе "е-дом", из них 104 военнослужащих и силовики, 13 учителей, 17 врачей и 3 ученых получили кредиты под 3%, а 50 украинцев без жилья, 4 ВПЛ и 2 ветерана получили кредиты под 7%.

Экономика •   •  21140 просмотра
еОселя: 7600 квартир и 6 частных домов приобретены по программе льготной ипотеки

Изнасилование украинки в Варшаве: что известно

Украинка была изнасилована в Варшаве мужчиной, который напал на нее с ножом, душил, срывал с нее одежду и изнасиловал на лестнице перед ее домом, после чего оставил ее там в тяжелом состоянии.

Криминал и ЧП •   •  20184 просмотра
Изнасилование украинки в Варшаве: что известно

россияне наступают на семи направлениях: больше всего атак произошло на Авдеевском, Новопавловском и Ореховском

Российские войска продолжали наступать на семи направлениях вдоль украинской линии фронта, при этом самые ожесточенные бои по-прежнему шли вокруг Авдеевки.

Война •   •  24164 просмотра
россияне наступают на семи направлениях: больше всего атак произошло на Авдеевском, Новопавловском и Ореховском

В Харькове мужчина, пытаясь скрыться от полиции на машине, "залетел" на крышу гаража

В Харькове пьяный водитель, который пытался скрыться от патрульных не справился с управлением и фактически вылетел на крышу гаража.

Криминал и ЧП •   •  21635 просмотра
В Харькове мужчина, пытаясь скрыться от полиции на машине, "залетел" на крышу гаража