В Одесі відновлено тисячу трансформаторних підстанцій та майже 50 повітряних ліній
Київ • УНН
В Одеській області енергетики відновили електропостачання для 53 тисяч родин у 162 населених пунктах. Відремонтовано 47 повітряних ліній та відновлено роботу 1 тисячі трансформаторних підстанцій.
Енергетики продовжують ліквідацію наслідків негоди - понад 50 тисячам домогосподарств вже повернуто світло.
Передає УНН із посиланням на Олега Кіпера, начальника Одеської ОВА.
Деталі
Бригади енергетиків продовжують відновлювати електромережі на Одещині.
- для 53 тисяч родин у 162 населених пунктах Одеської області світло вже повернули;
- також відремонтовано 47 повітряних ліній, відновили роботу 1 тис. трансформаторних підстанцій.
Нагадаємо
Через негоду в Одеській області зафіксовано перебої з електропостачанням, без світла було 27 населених пунктів станом на початок тижня.
На Одещині відновили електропостачання майже 28 тис. споживачів у 76 населених пунктах, але ще 9,2 тис. абонентів у 20 містах і селах залишаються без світла.