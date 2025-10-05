$41.280.00
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні
4 жовтня, 23:20 • 47002 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 67677 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
4 жовтня, 08:00 • 129343 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чекліст
3 жовтня, 16:00 • 112566 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний час
3 жовтня, 14:35 • 105965 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 134662 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 106612 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33 • 48155 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51 • 54204 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
В Одесі відновлено тисячу трансформаторних підстанцій та майже 50 повітряних ліній

Київ • УНН

 • 432 перегляди

В Одеській області енергетики відновили електропостачання для 53 тисяч родин у 162 населених пунктах. Відремонтовано 47 повітряних ліній та відновлено роботу 1 тисячі трансформаторних підстанцій.

В Одесі відновлено тисячу трансформаторних підстанцій та майже 50 повітряних ліній

Енергетики продовжують ліквідацію наслідків негоди - понад 50 тисячам домогосподарств вже повернуто світло.

Передає УНН із посиланням на Олега Кіпера, начальника Одеської ОВА.

Деталі

Бригади енергетиків продовжують відновлювати електромережі на Одещині.  

  • для 53 тисяч родин у 162 населених пунктах Одеської області світло вже повернули;
    • також відремонтовано 47 повітряних ліній, відновили роботу 1 тис. трансформаторних підстанцій.

      Нагадаємо

      Через негоду в Одеській області зафіксовано перебої з електропостачанням, без світла було 27 населених пунктів станом на початок тижня.

      На Одещині відновили електропостачання майже 28 тис. споживачів у 76 населених пунктах, але ще 9,2 тис. абонентів у 20 містах і селах залишаються без світла.

      Ігор Тележніков

      СуспільствоПодії
      Електроенергія
      Олег Кіпер
      Одеса