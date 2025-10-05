В Одессе восстановлена тысяча трансформаторных подстанций и почти 50 воздушных линий
В Одесской области энергетики восстановили электроснабжение для 53 тысяч семей в 162 населенных пунктах. Отремонтировано 47 воздушных линий и восстановлена работа 1 тысячи трансформаторных подстанций.
Энергетики продолжают ликвидацию последствий непогоды - более 50 тысячам домохозяйств уже возвращен свет.
Бригады энергетиков продолжают восстанавливать электросети в Одесской области.
- для 53 тысяч семей в 162 населенных пунктах Одесской области свет уже вернули;
- также отремонтировано 47 воздушных линий, возобновили работу 1 тыс. трансформаторных подстанций.
Из-за непогоды в Одесской области зафиксированы перебои с электроснабжением, без света было 27 населенных пунктов по состоянию на начало недели.
В Одесской области восстановили электроснабжение почти 28 тыс. потребителей в 76 населенных пунктах, но еще 9,2 тыс. абонентов в 20 городах и селах остаются без света.