В Одессе восстановлена тысяча трансформаторных подстанций и почти 50 воздушных линий

$41.280.00
48.500.00
ukenru
5 октября, 07:57 • 18668 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 45951 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 67136 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
4 октября, 08:00 • 128550 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
3 октября, 16:00 • 111992 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35 • 105826 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 134284 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 106284 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 48077 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 54181 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
2.1м/с
63%
746мм
Популярные новости
"Тяжелая ночь": в Черкасской области сбили 13 дронов, часть области без света5 октября, 05:36 • 4434 просмотра
Атака рф на Львов: индустриальный парк Sparrow подвергся удару5 октября, 06:13 • 7346 просмотра
В Ивано-Франковской области целью рф были объекты критической инфраструктуры - ОВА5 октября, 06:28 • 5060 просмотра
Массированная атака рф на Винницкую область: есть попадание в промышленный гражданский объект5 октября, 06:52 • 5616 просмотра
В Киевской области во время пожара погибли мужчина и двое детейPhoto5 октября, 07:51 • 3854 просмотра
публикации
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto4 октября, 08:00 • 128533 просмотра
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto3 октября, 14:14 • 73920 просмотра
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ3 октября, 12:41 • 87071 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 134275 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 106276 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Андрей Садовый
Дональд Трамп
Юрий Игнат
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Львов
Запорожье
Львовская область
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 43098 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 40993 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 111975 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 51185 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 53247 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Х-47М2 "Кинжал"
ТикТок
«Калибр» (семейство ракет)
МиГ-31

В Одессе восстановлена тысяча трансформаторных подстанций и почти 50 воздушных линий

Киев • УНН

 • 134 просмотра

В Одесской области энергетики восстановили электроснабжение для 53 тысяч семей в 162 населенных пунктах. Отремонтировано 47 воздушных линий и восстановлена работа 1 тысячи трансформаторных подстанций.

В Одессе восстановлена тысяча трансформаторных подстанций и почти 50 воздушных линий

Энергетики продолжают ликвидацию последствий непогоды - более 50 тысячам домохозяйств уже возвращен свет.

Передает УНН со ссылкой на Олега Кипера, начальника Одесской ОВА.

Подробности

Бригады энергетиков продолжают восстанавливать электросети в Одесской области.

  • для 53 тысяч семей в 162 населенных пунктах Одесской области свет уже вернули;
    • также отремонтировано 47 воздушных линий, возобновили работу 1 тыс. трансформаторных подстанций.

      Напомним

      Из-за непогоды в Одесской области зафиксированы перебои с электроснабжением, без света было 27 населенных пунктов по состоянию на начало недели.

      В Одесской области восстановили электроснабжение почти 28 тыс. потребителей в 76 населенных пунктах, но еще 9,2 тыс. абонентов в 20 городах и селах остаются без света.

      Игорь Тележников

      ОбществоПроисшествия
      Электроэнергия
      Олег Кипер
      Одесса