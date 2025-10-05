В Одессе восстановлена тысяча трансформаторных подстанций и почти 50 воздушных линий

Энергетики продолжают ликвидацию последствий непогоды - более 50 тысячам домохозяйств уже возвращен свет.

Передает УНН со ссылкой на Олега Кипера, начальника Одесской ОВА.

Подробности

Бригады энергетиков продолжают восстанавливать электросети в Одесской области.

для 53 тысяч семей в 162 населенных пунктах Одесской области свет уже вернули;

также отремонтировано 47 воздушных линий, возобновили работу 1 тыс. трансформаторных подстанций.

Напомним

Из-за непогоды в Одесской области зафиксированы перебои с электроснабжением, без света было 27 населенных пунктов по состоянию на начало недели.

В Одесской области восстановили электроснабжение почти 28 тыс. потребителей в 76 населенных пунктах, но еще 9,2 тыс. абонентов в 20 городах и селах остаются без света.