Ексклюзив
13:46 • 8944 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
12:14 • 19453 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру
Ексклюзив
11:52 • 22108 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
10:08 • 24223 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
8 жовтня, 09:05 • 22469 перегляди
Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам
8 жовтня, 08:55 • 20821 перегляди
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні
8 жовтня, 07:23 • 18964 перегляди
рф атакувала енергетику у двох областях, на Чернігівщині графіки відключень - Міненерго
8 жовтня, 07:01 • 21605 перегляди
Рух поїздів на Ніжинському напрямку обмежено через обстріли: перелік затриманих рейсів
8 жовтня, 07:01 • 19448 перегляди
Ціна на золото продовжує зростати та бити рекорди, на це здорожчанням відреагувало і срібло
8 жовтня, 06:24 • 17676 перегляди
154 зі 183 запущених рф дронів знешкоджено за ніч над Україною
В Одесі школи та дитсадки повертаються до "очного" навчання

Київ • УНН

 • 434 перегляди

В Одесі вихованці дитячих садків та школярі з 9 жовтня відновлюють очне навчання. Це рішення ухвалили через покращення погодних умов після того, як 7 жовтня заклади перейшли на дистанційне навчання через очкувану негоду.

В Одесі школи та дитсадки повертаються до "очного" навчання

В Одесі вихованці дитячих садків та школярі від завтра повертаються до очного навчання.  Про це повідомила керівник Департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич, передає УНН.  

На завтра прогноз погоди більш оптимістичний. Рішення міського штабу - школи, садочки, позашкільники виходять очно 

- повідомила Буйневич.

Раніше

7 жовтня школи, дитячі садки та позашкільні заклади Одеси пішли на дистанційку. Таке рішення ухвалене через очікуваний значний дощ.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що доручив провести повну перевірку після загибелі дев'яти людей через негоду в Одесі.

Згодом стало відомо, що кількість жертв зросла до 10.

Антоніна Туманова

