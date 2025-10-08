В Одесі школи та дитсадки повертаються до "очного" навчання

В Одесі вихованці дитячих садків та школярі від завтра повертаються до очного навчання. Про це повідомила керівник Департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич, передає УНН.

На завтра прогноз погоди більш оптимістичний. Рішення міського штабу - школи, садочки, позашкільники виходять очно - повідомила Буйневич.

Раніше

7 жовтня школи, дитячі садки та позашкільні заклади Одеси пішли на дистанційку. Таке рішення ухвалене через очікуваний значний дощ.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що доручив провести повну перевірку після загибелі дев'яти людей через негоду в Одесі.

Згодом стало відомо, що кількість жертв зросла до 10.