В Одессе школы и детсады возвращаются к "очному" обучению
Киев • УНН
В Одессе воспитанники детских садов и школьники с 9 октября возобновляют очное обучение. Это решение было принято из-за улучшения погодных условий после того, как 7 октября учреждения перешли на дистанционное обучение из-за ожидаемой непогоды.
В Одессе воспитанники детских садов и школьники с завтрашнего дня возвращаются к очному обучению. Об этом сообщила руководитель Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич, передает УНН.
На завтра прогноз погоды более оптимистичен. Решение городского штаба - школы, садики, внешкольники выходят очно
Ранее
7 октября школы, детские сады и внешкольные учреждения Одессы перешли на дистанционку. Такое решение принято из-за ожидаемого значительного дождя.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил провести полную проверку после гибели девяти человек из-за непогоды в Одессе.
Впоследствии стало известно, что число жертв возросло до 10.