В Одессе школы и детсады возвращаются к "очному" обучению

В Одессе воспитанники детских садов и школьники с завтрашнего дня возвращаются к очному обучению. Об этом сообщила руководитель Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич, передает УНН.

На завтра прогноз погоды более оптимистичен. Решение городского штаба - школы, садики, внешкольники выходят очно - сообщила Буйневич.

Ранее

7 октября школы, детские сады и внешкольные учреждения Одессы перешли на дистанционку. Такое решение принято из-за ожидаемого значительного дождя.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил провести полную проверку после гибели девяти человек из-за непогоды в Одессе.

Впоследствии стало известно, что число жертв возросло до 10.