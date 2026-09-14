В Одесі російська атака знищила сортувальний центр EVA, який забезпечував товарами три області
Київ • УНН
Російська ракетна атака 13 вересня знищила в Одесі сортувальний центр EVA. Він постачав магазини Миколаївської, Одеської та Херсонської областей.
У результаті російської атаки в Одесі було знищено сортувальний центр мережі магазинів EVA, який забезпечував товарами три області, передає УНН із посиланням на повідомлення компанії.
Деталі
13 вересня 2026 року близько 9:00 внаслідок російської ракетної атаки було знищено сортувальний центр мережі магазинів EVA в Одесі, який забезпечував товарами магазини Південного регіону (Миколаївська, Одеська, Херсонська області).
Працівники центру не постраждали. Оцінка масштабу збитків триває.
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