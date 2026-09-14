В Одессе российская атака уничтожила сортировочный центр EVA, который снабжал товарами три области

В результате российской атаки в Одессе был уничтожен сортировочный центр сети магазинов EVA, который обеспечивал товарами три области, передает УНН со ссылкой на сообщение компании.

Детали

13 сентября 2026 года около 9:00 в результате российской ракетной атаки был уничтожен сортировочный центр сети магазинов EVA в Одессе, который обеспечивал товарами магазины Южного региона (Николаевская, Одесская, Херсонская области).

Сотрудники центра не пострадали. Оценка масштабов ущерба продолжается.

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