В Нацбанку розпочали службову перевірку щодо Поляруша, який погрожував розправою військовому

У Національному банку України розпочали службову перевірку щодо конфлікту між керівником Управління по роботі з проблемними активами НБУ Павлом Полярушем, та білоруським добровольцем Андрієм Трацевським (Безсмертний), під час якого посадовець погрожував розправою, пише УНН.

Контекст

Білоруський доброволець Андрій Трацевський (Безсмертний) заявив, що йому погрожував нетверезий керівник Управління по роботі з проблемними активами НБУ Павло Поляруш.

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Інцидент стався на дорозі біля одного зі столичних ЖК. Поляруш, за його словами, вискочив під колеса військовому, перекрив рух, почав битися і сказав, що з нагородної зброї прострелить йому ноги. Поляруш все заперечив. На ще одному відео, опублікованому військовим, видно, що поліцейські під час огляду автомобіля Поляруша знайшли у нього предмет, дуже схожий на пістолет. За словами Трацевського, Поляруш нібито заявив, що "всіх купить" і перед правоохоронцями сказав, що "всі білоруські добровольці або поїдуть назад у Білорусь, або стоятимуть на колінах у Покровську". Відео з місця події завірусилися у соцмережах і викликали обурення у користувачів. Вони вимагають реакції керівництва НБУ на цей інцидент.

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У поліції Києва УНН повідомили, що відкрили кримінальне провадження за статтями "погроза вбивством" і "нанесення легких тілесних ушкоджень", а також склали протокол щодо Поляруша за керування автомобілем у нетверезому стані. Крім того правоохоронці підтвердили, що вилучили у посадовця зброю.

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Отримавши інформацію про інцидент за участю співробітника НБУ, не пов’язаний із виконанням професійних обов’язків та в неробочий час, Національний банк звернувся до правоохоронних органів для отримання достовірних даних щодо його обставин та за дорученням Голови НБУ розпочав власну службову перевірку, що триває - цитує пресслужбу НБУ видання NV.

Нагадаємо

За даними ЗМІ, Поляруша хочуть призначити директором-розпорядником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Він є фаворитом Національного банку, представники якого входять до складу Адміністративної ради ФГВФО, яка проводить відповідні кадрові зміни. Не виключено, що Поляруша може підтримати й Офіс президента, адже заступниця голови ОП Ірина Мудра його цивільна дружина.

Раніше журналісти зʼясували, що Поляруш неодноразово виїжджав за кордон після початку широкомасштабного вторгнення рф в Україну. Зокрема, журналісти повідомили, що у листопаді 2022 року він отримав дозвіл на виїзд за межі країни від одіозного ексзаступника міністра оборони, який наразі є підозрюваним у корупційних злочинах. Дозвіл нібито був виданий Полярушу на виїзд за кордон на елітному автомобілі Lexus за гуманітарною допомогою. Водночас на яких підставах Поляруш їздив за кордон з лютого по листопад 2022 року, поки не відомо.

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Член Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури Микола Величкович вважає, що правоохоронці повинні розібратися з виїздами Поляруша за кордон.

А член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Геннадій Касай не виключає, що у Поляруша можуть виникнути через це проблеми під час проходження спецперевірки як кандидата на посаду директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Водночас народні депутати і експерти, опитані УНН, наголошують на тому, що обрання нового очільника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб повинне відбуватися прозоро й у відкритому режимі. А одним із головних критеріїв відбору, поряд із професіоналізмом, має бути кристально чиста ділова репутація кандидата.

Це надважливо - бездоганна репутація. Це ключове. Важливо, аби ця людина була з достойною репутацією, однозначно фахівцем і патріотом України, а не представляла інтереси когось іншого - наголосив народний депутат Михайло Цимбалюк.

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