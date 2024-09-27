В Нацбанке начали служебную проверку в отношении Поляруша, который угрожал расправой военному

В Национальном банке Украины начали служебную проверку относительно конфликта между руководителем Управления по работе с проблемными активами НБУ Павлом Полярушем, и белорусским добровольцем Андреем Трацевским (Бессмертный), во время которого чиновник угрожал расправой, пишет УНН.

Контекст

Белорусский доброволец Андрей Трацевский (Бессмертный) заявил, что ему угрожал нетрезвый руководитель Управления по работе с проблемными активами НБУ Павел Поляруш.

Угрожал военному-добровольцу прострелить ноги. Вероятно нетрезвый чиновник НБУ Поляруш попал в скандал

Инцидент произошел на дороге возле одного из столичных ЖК. Поляруш, по его словам, выскочил под колеса военному, перекрыл движение, начал драться и сказал, что из наградного оружия прострелит ему ноги. Поляруш все отрицал. На еще одном видео, опубликованном военным, видно, что полицейские при осмотре автомобиля Поляруша нашли у него предмет, очень похожий на пистолет. По словам Трацевского, Поляруш якобы заявил, что "всех купит" и перед правоохранителями сказал, что "все белорусские добровольцы или поедут обратно в Беларусь, или будут стоять на коленях в Покровске". Видео с места происшествия завирусились в соцсетях и вызвали возмущение у пользователей. Они требуют реакции руководства НБУ на этот инцидент.

Скандал с чиновником НБУ: угрозы военному и требования увольнения

В полиции Киева УНН сообщили, что открыли уголовное производство по статьям "угроза убийством" и "нанесение легких телесных повреждений", а также составили протокол в отношении Поляруша за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Кроме того правоохранители подтвердили, что изъяли у чиновника оружие.

Полиция открыла уголовное производство из-за угроз чиновника НБУ Поляруша убийством военному-добровольцу

Получив информацию об инциденте с участием сотрудника НБУ, не связанном с выполнением профессиональных обязанностей и в нерабочее время, Национальный банк обратился в правоохранительные органы для получения достоверных данных о его обстоятельствах и по поручению Председателя НБУ начал собственную служебную проверку, которая продолжается - цитирует пресс-службу НБУ издание NV.

Напомним

По данным СМИ, Поляруша хотят назначить директором-распорядителем Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Он является фаворитом Национального банка, представители которого входят в состав Административного совета ФГВФЛ, который проводит соответствующие кадровые изменения. Не исключено, что Поляруша может поддержать и Офис президента, ведь заместитель председателя ОП Ирина Мудрая его гражданская жена.

Ранее журналисты выяснили, что Поляруш неоднократно выезжал за границу https://fakty.ua/441019-fond-garantirovaniya-vkladov-mozhet-okazatsya-v-cetre-skandala-pri-chem-zdes-nbu после начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину. В частности, журналисты сообщили, что в ноябре 2022 года он получил разрешение на выезд за пределы страны от одиозного экс-заместителя министра обороны, который сейчас является подозреваемым в коррупционных преступлениях. Разрешение якобы было выдано Полярушу на выезд за границу на элитном автомобиле Lexus за гуманитарной помощью. В то же время на каких основаниях Поляруш ездил за границу с февраля по ноябрь 2022 года, пока не известно.

Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры Николай Величкович считает https://fakty.ua/441159-pravoohraniteli-dolzhny-vyyasnit-kak-chinovnik-nbu-vyezzhal-iz-ukrainy-posle-vtorzheniya-rf---nardep , что правоохранители должны разобраться с выездами Поляруша за границу. А член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Геннадий Касай не исключает https://fakty. ua/441216-u-chinovnika-nbu-polyarusha-mogut-byt-problemy-vo-vremya-specproverki-kak-kandidata-na-dolzhnost-rukovoditelya-fgvfl---nardep , что у Поляруша могут возникнуть из-за этого проблемы во время прохождения спецпроверки как кандидата на должность директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

В то же время народные депутаты и эксперты, опрошенные УНН, отмечают, что избрание нового главы Фонда гарантирования вкладов физических лиц должно происходить прозрачно и в открытом режиме. А одним из главных критериев отбора, наряду с профессионализмом, должна быть кристально чистая деловая репутация кандидата.

Это сверхважно - безупречная репутация. Это ключевое. Важно, чтобы этот человек был с достойной репутацией, однозначно специалистом и патриотом Украины, а не представлял интересы кого-то другого - подчеркнул народный депутат Михаил Цимбалюк.

В Раде назвали основные требования, которые должны быть к кандидату на должность руководителя Фонда гарантирования вкладов