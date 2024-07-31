Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил ликвидацию банка «Аркада», которому в 2020 году Национальный банк Украины решил отозвать лицензию и начать ликвидацию.

Об этом пишет УНН с ссылкой на Фонд гарантирования вкладов физлиц.

Детали

Как сообщает Фонд гарантирования вкладов физлиц, в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований внесена запись о проведении государственной регистрации прекращения АО Банк «Аркада» как юридического лица, а, следовательно, ликвидация банка считается завершенной, а сам банк ликвидированным.

Напомним,

В сентябре 2020 года Национальный банк Украины решил отозвать лицензию и начать ликвидацию АО АКБ «Аркада».

Перед этим в 2020 году президенту банка «Аркада» было сообщено о подозрении в присвоении средств фондов финансирования строительства жилых комплексов.

В апреле 2021 года Голосеевский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Киевской городской прокуратуры и наложил арест на имущественные права на недвижимое имущество - главный офис банка «Аркада», расположенный по адресу г. Киев, ул. Ольгинская, 3А и земельный участок, площадью 0,5283 га по этому же адресу «с запретом отчуждения и распоряжения им и имущественными правами на него».