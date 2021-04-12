Суд наклав арешт на головний офіс банку "Аркада"

Цитата

“... до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора групи прокурорів... про арешт майнових прав (право вимоги) на нерухоме майно, а саме: комплекс приміщень банку „Аркада“, що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Ольгинська, 3 літера А реєстраційний номер нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 118828280000, загальною площею 14102,9 кв. м. та земельну ділянку, площею 0,5283 га, кадастровий номер 8000000000:76:021:0017, цільове призначення для будівництва комплексу приміщень банку „Аркада“, що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Ольгинська, 3 літера А, реєстраційний номер нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 118674680000, та саме це майно, із забороною відчуження та розпорядження ним та майновими правами на нього”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що мажоритарний акціонер і ексглава правління банку “Аркада” Костянтин Паливода разом з кількома іншими особами завдав фінустанові майнової шкоди, як управителю фондів фінансуванню будівництва “Патріотика” та “Еврика”, на 50 млн грн через видачу кредиту для ТОВ “ФК “Юг Капітал”. Відповідні кошти були перераховані за векселі ТОВ “Фінробінс” на ТОВ “Будметконструкцiї” та за векселі на рахунки ТОВ “Прима Торгпостач” і ТОВ “Інвест Системз”. Вказано, що усі пред’явлені для платежу векселі є простроченими. Правоохоронці пов’язують ТОВ “Будметконструкцiї”, ТОВ “Прима Торгпостач” і ТОВ “Інвест Системз” з К. Паливодою і банком “Аркада”.

Згідно з судовими матеріалами, ліквідатор банку “Аркада” звертався із заявою про визнання його потерпілим у кримінальному провадженні і подавав клопотання про арешт згаданого нерухомого майна як основного активу банку “Аркада”.

Так в ЄРДР зазначається, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Що було раніше

У вересні 2020 року президенту банку “Аркада”, якого підозрюють у привласнені 50 млн грн вкладів банку, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.



Пізніше Нацбанк України вирішив розпочати ліквідацію АТ АКБ “АРКАДА”.



Також повідомлялося, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив вкладникам неплатоспроможного АТ АКБ “Аркада” понад 70 млн грн.