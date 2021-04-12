Суд наложил арест на главный офис банка "Аркада"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Голосеевский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Киевской городской прокуратуры и наложил арест на имущественные права на недвижимое имущество — главный офис банка “Аркада”, расположенный по адресу г. Киев, ул. Ольгинская, 3А и земельный участок, площадью 0,5283 га по этому же адресу “с запретом отчуждения и распоряжения им и имущественными правами на него”, передает УНН со ссылкой на Единый реестр досудебных расследований.
Цитата
“... в производство следственного судьи Голосеевского районного суда г. Киева поступило ходатайство прокурора группы прокуроров... об аресте имущественных прав (право требования) на недвижимое имущество, а именно: комплекс помещений банка „Аркада“, который находится по адресу г. Киев, ул. Ольгинская, 3 буква А регистрационный номер недвижимого имущества в Государственном реестре прав на недвижимое имущество 118828280000, общей площадью 14102,9 кв. м. и земельный участок площадью 0,5283 га, кадастровый номер 8000000000:76:021:0017, целевое назначение для строительства комплекса помещений банка „Аркада“, который находится по адресу г. Киев, ул. Ольгинская, 3 буква А, регистрационный номер недвижимого имущества в Государственном реестре прав на недвижимое имущество 118674680000, и именно это имущество, с запретом отчуждения и распоряжения им и имущественными правами на него”, — говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что мажоритарный акционер и экс-глава правления банка “Аркада” Константин Паливода вместе с несколькими другими лицами нанес финучреждению имущественный ущерб, как управляющему фондов финансирования строительства “Патриотика” и “Эврика”, на 50 млн грн из-за выдачи кредита для ООО “ФК “Юг Капитал”. Соответствующие средства были перечислены за векселя ООО “Финробинс” на ООО “Будметконструкции” и за векселя на счета ООО “Прима Торгпостач” и ООО “Инвест Системз”. Указано, что все предъявленные к платежу векселя являются просроченными. Правоохранители связывают ООО “Будметконструкции”, ООО “Прима Торгпостач” и ООО “Инвест Системз” с К. Паливодой и банком “Аркада”.
Согласно судебным материалам, ликвидатор банка “Аркада” обращался с заявлением о признании его потерпевшим в уголовном производстве и подавал ходатайство об аресте упомянутого недвижимого имущества как основного актива банка “Аркада”.
Так в ЕРДР отмечается, что одной из мер обеспечения уголовного производства является арест имущества.
Что было раньше
В сентябре 2020 года президенту банка “Аркада”, которого подозревают в присвоении 50 млн грн вкладов банка, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.
Позже Нацбанк Украины решил начать ликвидацию АО АКБ “АРКАДА”.
Также сообщалось, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил вкладчикам неплатежеспособного АО АКБ “Аркада” более 70 млн грн.