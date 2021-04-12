Суд наложил арест на главный офис банка "Аркада"

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Голосеевский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Киевской городской прокуратуры и наложил арест на имущественные права на недвижимое имущество — главный офис банка “Аркада”, расположенный по адресу г. Киев, ул. Ольгинская, 3А и земельный участок, площадью 0,5283 га по этому же адресу “с запретом отчуждения и распоряжения им и имущественными правами на него”, передает УНН со ссылкой на Единый реестр досудебных расследований.