Президента банку "Аркада" арештували на два місяці

“Підозрюваному у привласненні 50 мільйонів гривень екскерівнику фінустанови суд обрав запобіжний захід. Найближчі два місяці експосадовець проведе за ґратами, якщо не внесе 21 мільйон гривень застави”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що за розтрату 50 мільйонів гривень вкладів банку, в тому числі грошових коштів інвесторів у житлове будівництво, правоохоронці кваліфікували дії ексчиновника за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, президенту АТ АКБ "АРКАДА" повідомили про підозру у привласненні коштів фондів фінансування будівництва житлових комплексів.