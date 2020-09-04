Президента банку "Аркада" арештували на два місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Президенту банку "Аркада" суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці через підозру у привласненні 50 млн грн вкладів банку. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook поліції Києва.
“Підозрюваному у привласненні 50 мільйонів гривень екскерівнику фінустанови суд обрав запобіжний захід. Найближчі два місяці експосадовець проведе за ґратами, якщо не внесе 21 мільйон гривень застави”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що за розтрату 50 мільйонів гривень вкладів банку, в тому числі грошових коштів інвесторів у житлове будівництво, правоохоронці кваліфікували дії ексчиновника за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, президенту АТ АКБ "АРКАДА" повідомили про підозру у привласненні коштів фондів фінансування будівництва житлових комплексів.