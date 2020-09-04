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Президента банка "Аркада" арестовали на два месяца

Киев • УНН

 • 14371 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Президенту банка "Аркада" суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца по подозрению в присвоении 50 млн грн вкладов банка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook полиции Киева.

Президента банка "Аркада" арестовали на два месяца

"Подозреваемому в присвоении 50 млн гривен экс-реководителю финучреждения суд избрал меру пресечения. Ближайшие два месяца экс-чиновник проведет за решеткой, если не внесет 21 млн гривен залога", - говорится в сообщении.

Указано, что за растрату 50 млн гривен вкладов банка, в том числе денежных средств инвесторов в строительство, правоохранители квалифицировали действия экс-чиновника по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, президенту АО АКБ "АРКАДА" сообщили о подозрении в присвоении средств фондов финансирования строительства жилых комплексов.

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