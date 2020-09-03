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Президенту банку "АРКАДА" повідомлено про підозру - прокуратура

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Президенту АТ АКБ "АРКАДА" повідомлено про підозру у привласненні коштів фондів фінансування будівництва житлових комплексів. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури Києва.

Президенту банку "АРКАДА" повідомлено про підозру - прокуратура

"За процесуального керівництва прокуратури міста Києва 03 вересня 2020 року повідомлено про підозру президенту АТ АКБ "АРКАДА" у привласненні грошових коштів фондів фінансування будівництва житлових комплексів "Еврика" та "Патріотика" у сумі 50 млн гривень (ч. 5 ст. 191 КК України)", - повідомили у прокуратурі.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2018 року підозрюваний, обіймаючи посаду Голови правління АТ АКБ "АРКАДА", разом зі своїми спільниками розробив та реалізував схему привласнення грошових коштів фондів фінансування будівництва житлових комплексів "Еврика" та "Патріотика", управителем яких є АТ АКБ "АРКАДА".

"Так, шляхом видачі кредиту та подальшого проведення операцій з використанням суб’єктів господарювання, які не пов’язані з АТ АКБ "АРКАДА" та підконтрольні безпосередньо підозрюваному, з фондів фінансування будівництва були виведені кошти у сумі 50 млн грн. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У приміщенні АТ АКБ "АРКАДА", а також за місцем проживання підозрюваного та інших осіб тривають обшуки. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють детективи СУ ГУНП у місті Києві", - повідомили у прокуратурі.

Нагадаємо, що на підставі рішення правління Національного банку України від 25 серпня 2020 року "Про віднесення АТ АКБ "АРКАДА" до категорії неплатоспроможних", у банку запроваджено тимчасову адміністрацію.

Як повідомляв раніше УНН, Кличко звернувся до правоохоронців через скандал навколо забудовника "Аркада-будівництво".

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