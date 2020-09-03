Президенту банка "АРКАДА" сообщено о подозрении - прокуратура
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Президенту АО АКБ "АРКАДА" сообщено о подозрении в присвоении средств фондов финансирования строительства жилых комплексов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
"За процессуального руководства прокуратуры города Киева 3 сентября 2020 года сообщено о подозрении президенту АО АКБ "АРКАДА" в присвоении денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика" в сумме 50 млн гривен (ч. 5 ст. 191 УК Украины)", - сообщили в прокуратуре.
Проведенным досудебным расследованием установлено, что в июне 2018 года подозреваемый, занимая должность главы правления АО АКБ "АРКАДА", вместе со своими сообщниками разработал и реализовал схему присвоения денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика", управляющим которых является АО АКБ "АРКАДА".
"Так, путем выдачи кредита и последующего проведения операций с использованием субъектов хозяйствования, которые не связаны с АО АКБ "АРКАДА" и подконтрольны непосредственно подозреваемому, из фондов финансирования строительства были выведены средства в сумме 50 млн грн. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. В помещении АО АКБ "АРКАДА", а также по месту жительства подозреваемого и других лиц продолжаются обыски. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют детективы СУ ГУНП в городе Киеве", - сообщили в прокуратуре.
Напомним, что на основании решения правления Национального банка Украины от 25 августа 2020 года "Об отнесении АО АКБ" АРКАДА "в категорию неплатежеспособных", в банке введена временная администрация.
Как сообщал ранее УНН, Кличко обратился к правоохранителям из-за скандала вокруг застройщика "Аркада-строительство".