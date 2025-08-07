В Китаї обірвався міст із туристами: п’ятеро загиблих
Київ • УНН
У туристичному місті Сятата в Сіньцзяні обірвався трос на підвісному мосту, внаслідок чого загинуло п'ять людей і 24 отримали поранення. Влада закрила зону та розпочала розслідування інциденту, що стався 6 серпня о 18:18 за місцевим часом.
Туристичне місто Сятата в китайському Сіньцзяні стало місцем смертельної трагедії – під час прогулянки обірвався трос на підвісному мосту, що призвело до загибелі п’яти людей і поранення ще 24. Влада закрила зону для відвідувачів, розпочато масштабне розслідування. Про це інформує Reuters, пише УНН.
Деталі
Увечері середи, 6 серпня, в мальовничій гірській місцевості Ілійського Казахського автономного округу (північно-західний Китай) стався смертельний інцидент. На підвісному мосту у туристичній зоні Сятата обірвався трос, унаслідок чого кілька людей впали з висоти. Загинули щонайменше п’ятеро, ще 24 особи отримали травми різного ступеня тяжкості.
Інцидент стався о 18:18 за місцевим часом (22:18 за Гринвічем), повідомило державне агентство Сіньхуа. У відповідь на трагедію центральна влада направила на місце події спеціальну групу – для контролю за розслідуванням причин обриву та надання допомоги постраждалим.
У соціальних мережах вже поширюються відео з місця події, частину з яких верифікували міжнародні агентства. На кадрах видно перекошений підвісний міст з обвислими тросами поручнів, що частково нависає над річкою. Під мостом – тіла поранених і загиблих. Люди на місці намагаються рятувати постраждалих, імпровізуючи ноші з дощок і підручних матеріалів.
Міст розташований на території площею 65 квадратних кілометрів, відомій своїм мальовничим ландшафтом – гірськими перевалами, долинами, річками та руїнами стародавнього міста. Зону Сятата тимчасово закрито для туристів, поки триває розслідування.
Причини аварії поки не оприлюднені, однак експерти вже вказують на можливі недоліки в конструкції чи обслуговуванні мосту. Китайські соцмережі вибухнули обговореннями, вимагаючи жорсткішого контролю за безпекою туристичних об’єктів у регіоні.
