В Китае оборвался мост с туристами: пятеро погибших
Киев • УНН
В туристическом городе Сятата в Синьцзяне оборвался трос на подвесном мосту, в результате чего погибли пять человек и 24 получили ранения. Власти закрыли зону и начали расследование инцидента, произошедшего 6 августа в 18:18 по местному времени.
Туристический город Сятата в китайском Синьцзяне стал местом смертельной трагедии – во время прогулки оборвался трос на подвесном мосту, что привело к гибели пяти человек и ранению еще 24. Власти закрыли зону для посетителей, начато масштабное расследование. Об этом информирует Reuters, пишет УНН.
Детали
Вечером среды, 6 августа, в живописной горной местности Или-Казахского автономного округа (северо-западный Китай) произошел смертельный инцидент. На подвесном мосту в туристической зоне Сятата оборвался трос, в результате чего несколько человек упали с высоты. Погибли по меньшей мере пятеро, еще 24 человека получили травмы различной степени тяжести.
Инцидент произошел в 18:18 по местному времени (22:18 по Гринвичу), сообщило государственное агентство Синьхуа. В ответ на трагедию центральные власти направили на место происшествия специальную группу – для контроля за расследованием причин обрыва и оказания помощи пострадавшим.
В социальных сетях уже распространяются видео с места происшествия, часть из которых верифицировали международные агентства. На кадрах виден перекошенный подвесной мост с обвисшими тросами перил, частично нависающий над рекой. Под мостом – тела раненых и погибших. Люди на месте пытаются спасать пострадавших, импровизируя носилки из досок и подручных материалов.
Мост расположен на территории площадью 65 квадратных километров, известной своим живописным ландшафтом – горными перевалами, долинами, реками и руинами древнего города. Зона Сятата временно закрыта для туристов, пока продолжается расследование.
Причины аварии пока не обнародованы, однако эксперты уже указывают на возможные недостатки в конструкции или обслуживании моста. Китайские соцсети взорвались обсуждениями, требуя ужесточения контроля за безопасностью туристических объектов в регионе.
