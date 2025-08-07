$41.610.07
48.290.19
ukenru
Эксклюзив
09:40 • 13205 просмотра
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
09:15 • 19692 просмотра
ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны
Эксклюзив
08:14 • 21112 просмотра
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
06:56 • 18742 просмотра
Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО в таганроге заочно сообщено о подозренииVideo
6 августа, 22:17 • 28108 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
6 августа, 17:38 • 47559 просмотра
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
6 августа, 17:25 • 51765 просмотра
Новый вариант коронавируса Stratus обнаружен на Полтавщине: что о нем известно
Эксклюзив
6 августа, 14:54 • 105947 просмотра
Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
Эксклюзив
6 августа, 13:33 • 68739 просмотра
БАДы - это зло? Что думают врачи о витаминах и попытках зарегулировать этот рынок
6 августа, 13:32 • 61701 просмотра
Украина пытается разблокировать транзит через Молдову: МИД о ситуации с депортированными украинцами на грузинском КПП
В Китае оборвался мост с туристами: пятеро погибших

Киев • УНН

 • 1110 просмотра

В туристическом городе Сятата в Синьцзяне оборвался трос на подвесном мосту, в результате чего погибли пять человек и 24 получили ранения. Власти закрыли зону и начали расследование инцидента, произошедшего 6 августа в 18:18 по местному времени.

В Китае оборвался мост с туристами: пятеро погибших

Туристический город Сятата в китайском Синьцзяне стал местом смертельной трагедии – во время прогулки оборвался трос на подвесном мосту, что привело к гибели пяти человек и ранению еще 24. Власти закрыли зону для посетителей, начато масштабное расследование. Об этом информирует Reuters, пишет УНН.

Детали

Вечером среды, 6 августа, в живописной горной местности Или-Казахского автономного округа (северо-западный Китай) произошел смертельный инцидент. На подвесном мосту в туристической зоне Сятата оборвался трос, в результате чего несколько человек упали с высоты. Погибли по меньшей мере пятеро, еще 24 человека получили травмы различной степени тяжести.

Инцидент произошел в 18:18 по местному времени (22:18 по Гринвичу), сообщило государственное агентство Синьхуа. В ответ на трагедию центральные власти направили на место происшествия специальную группу – для контроля за расследованием причин обрыва и оказания помощи пострадавшим.

В социальных сетях уже распространяются видео с места происшествия, часть из которых верифицировали международные агентства. На кадрах виден перекошенный подвесной мост с обвисшими тросами перил, частично нависающий над рекой. Под мостом – тела раненых и погибших. Люди на месте пытаются спасать пострадавших, импровизируя носилки из досок и подручных материалов.

Мост расположен на территории площадью 65 квадратных километров, известной своим живописным ландшафтом – горными перевалами, долинами, реками и руинами древнего города. Зона Сятата временно закрыта для туристов, пока продолжается расследование.

Причины аварии пока не обнародованы, однако эксперты уже указывают на возможные недостатки в конструкции или обслуживании моста. Китайские соцсети взорвались обсуждениями, требуя ужесточения контроля за безопасностью туристических объектов в регионе.

Лилия Подоляк

Новости Мира
Reuters
Китай