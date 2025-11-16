В кремлі заявили про контакти із Вашингтоном щодо зустрічі путін-Трамп, яку відкладено

$42.060.00
Ексклюзив
08:19 • 12303 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
07:00 • 17704 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії
05:50 • 10673 перегляди
Україна домовилася з Грецією про імпорт газу для забезпечення зимових потреб - Зеленський розповів подробиці
15 листопада, 17:21 • 23927 перегляди
Україна і рф домовились про обмін 1200 полонених українців - Умєров
15 листопада, 13:07 • 40168 перегляди
Генштаб підтвердив удар по рязанському НПЗ та об'єктах рф у тимчасово окупованому Криму
15 листопада, 09:13 • 42591 перегляди
Польща надає допомогу українським біженцям останній рік - Навроцький
15 листопада, 07:45 • 40316 перегляди
В Україні стартувало подання заявок на грошову допомогу у 1000 гривень, але виникають проблеми при оформленні на дітей
14 листопада, 18:09 • 52241 перегляди
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
Ексклюзив
14 листопада, 15:39 • 44796 перегляди
Проходження опалювального сезону: як зменшити рахунки за комунальні послуги взимку
14 листопада, 15:03 • 38486 перегляди
Серія ударів по об’єктах рф: Генштаб підтвердив ураження у новоросійську, саратовській області та районі енгельса
Окупанти ввели штрафи за злив води з батарей: на Луганщині єдиним джерелом рідини стала система опалення - ЦНС16 листопада, 01:31 • 14047 перегляди
Ізраїль обмежує гуманітарну допомогу Газі, порушуючи міжнародне право - The Guardian16 листопада, 02:03 • 8994 перегляди
Атаки рф, спрямовані на цивільне населення України, є воєнними злочинами - глава МЗС Бельгії16 листопада, 02:29 • 9534 перегляди
Десятки вибухів сколихнули російську самару: під ударом НПЗVideo16 листопада, 04:02 • 11172 перегляди
Втрати окупантів: Сили оборони відмінусували 860 росіян та понад 400 ворожих БпЛА за добу05:32 • 10328 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
08:19 • 12301 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 07:00 • 17699 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 83496 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 75569 перегляди
Тарілка збалансованого харчування: як виглядає збалансований раціонPhoto14 листопада, 12:13 • 50213 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Александр Стубб
Кір Стармер
Україна
Сполучені Штати Америки
Херсонська область
Куп'янськ
Одеська область
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 23654 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 83496 перегляди
Чоловіка, який напав на Аріану Гранде в Сінгапурі, звинуватили у суді14 листопада, 13:14 • 30951 перегляди
Біллі Айліш звинуватила Ілона Маска у накопиченні багатства замість порятунку світу14 листопада, 09:46 • 47061 перегляди
Bad Bunny отримав головний приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 листопада, 08:54 • 39845 перегляди
Техніка
Іскандер (ОТРК)
Опалення
Шахед-136
Безпілотний літальний апарат

В кремлі заявили про контакти із Вашингтоном щодо зустрічі путін-Трамп, яку відкладено

Київ • УНН

 • 3252 перегляди

Помічник російського лідера юрій ушаков заявив, що контакти між москвою і Вашингтоном щодо зустрічі путіна і Трампа тривають. Саму зустріч відклали на деякий час.

В кремлі заявили про контакти із Вашингтоном щодо зустрічі путін-Трамп, яку відкладено

Контакти між москвою і Вашингтоном тривають, заявив помічник російського лідера з міжнародних справ юрій ушаков у коментарі журналісту пропагандистських ЗМІ, зазначивши, що зустріч представників сторін "на деякий час відклали", передає УНН.

Деталі

У москві заявили, що контакти рф-США щодо проведення зустрічі президентів росії та США володимира путіна і Дональда Трампа, наразі тривають. помічник президента рф юрій ушаков заявив, що саму зустріч "на деякий час відклали". Втім контакти з приводу проведення саміту рф-США ще "тривають".

Нагадаємо

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, під час американського бізнес-форуму в Маямі, заявив, що 16 жовтня очільник кремля володимир путін у телефонній розмові нібито попросив його допомогти врегулювати війну в Україні

Ігор Тележніков

російська пропаганда
Війна в Україні
Володимир Путін
Вашингтон
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна