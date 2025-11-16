В кремлі заявили про контакти із Вашингтоном щодо зустрічі путін-Трамп, яку відкладено

Контакти між москвою і Вашингтоном тривають, заявив помічник російського лідера з міжнародних справ юрій ушаков у коментарі журналісту пропагандистських ЗМІ, зазначивши, що зустріч представників сторін "на деякий час відклали", передає УНН.

Деталі

У москві заявили, що контакти рф-США щодо проведення зустрічі президентів росії та США володимира путіна і Дональда Трампа, наразі тривають. помічник президента рф юрій ушаков заявив, що саму зустріч "на деякий час відклали". Втім контакти з приводу проведення саміту рф-США ще "тривають".

Нагадаємо

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, під час американського бізнес-форуму в Маямі, заявив, що 16 жовтня очільник кремля володимир путін у телефонній розмові нібито попросив його допомогти врегулювати війну в Україні.