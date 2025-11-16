В кремле заявили о контактах с Вашингтоном по встрече путин-Трамп, которая отложена

Контакты между Москвой и Вашингтоном продолжаются, заявил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков в комментарии журналисту пропагандистских СМИ, отметив, что встреча представителей сторон "на некоторое время отложена", передает УНН.

Детали

В Москве заявили, что контакты РФ-США по проведению встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока продолжаются. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что саму встречу "на некоторое время отложили". Впрочем, контакты по поводу проведения саммита РФ-США еще "продолжаются".

Напомним

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время американского бизнес-форума в Майами заявил, что 16 октября глава Кремля Владимир Путин в телефонном разговоре якобы попросил его помочь урегулировать войну в Украине.