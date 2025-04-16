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В країнах Європи сьогодні перебуває понад шість мільйонів українських біженців - моніторинг Мінекономіки

Київ • УНН

 • 5644 перегляди

В Європі перебуває 6,373 млн українських біженців. З України спостерігається незначний відтік населення, порівняно з 2023 роком, близько 0,5 млн осіб.

В країнах Європи сьогодні перебуває понад шість мільйонів українських біженців - моніторинг Мінекономіки

Станом на сьогодні абсолютна більшість українських біженців перебуває в країнах Європи (6,373 млн осіб). При цьому відзначається незначний відтік населення з України у порівнянні з минулими роками, повідомляє моніторинг Міністерства економіки, пише УНН.

За даними Агентства ООН у справах біженців станом на 20.03.2025 було зафіксовано в усьому світі 6,933 млн біженців з України (6,373 млн біженців зафіксовано в Європі і 0,56 млн біженців за межами Європи)

- повідомили в Мінекономіки.

Також відзначається незначний відтік з України порівняно зі станом на 31.12.2023 (близько 0,5 млн осіб).

На основі опитування Агентством ООН у справах біженців в окремих країнах Європи в період між жовтнем 2024 року та лютим 2025 року (4884 інтерв’ю, 100% респондентів громадяни України, серед них 78% жінок, середній вік респондентів – 44 роки) була отримана така інформація щодо опитуваних мігрантів:

  • віком 18-59 років – 36% жінок, 17% чоловіків;
    • найбільша кількість виїхала в І та ІІ кварталах 2022 року (29% та 13% відповідно);
      •  до виїзду з України – 52% працевлаштованих, працевлаштовані в країні перебування – 42%;
        • до виїзду з України – 5% безробітних, безробітні в країні перебування – 15%.

          Доповнення

          Чеська влада готується до прибуття українських ветеранів війни, які прагнуть возз'єднатися зі своїми сім'ями, які на час війни перебралися до цієї країни. Чеські високопосадовці непокояться, що солдати нібито становлять загрозу безпеці.

          Єврокомісія розглядає різні варіанти щодо українських біженців, зокрема продовження тимчасового захисту. ЄС прагне спільного рішення для передбачуваності та стабільності.

          Павло Зінченко

          Павло Зінченко

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