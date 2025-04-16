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В странах Европы сегодня находится более шести миллионов украинских беженцев - мониторинг Минэкономики

Киев • УНН

 • 3216 просмотра

В Европе находится 6,373 млн украинских беженцев. Из Украины наблюдается незначительный отток населения, по сравнению с 2023 годом, около 0,5 млн человек.

В странах Европы сегодня находится более шести миллионов украинских беженцев - мониторинг Минэкономики

По состоянию на сегодня абсолютное большинство украинских беженцев находится в странах Европы (6,373 млн человек). При этом отмечается незначительный отток населения из Украины по сравнению с прошлыми годами, сообщает мониторинг Министерства экономики, пишет УНН.

По данным Агентства ООН по делам беженцев по состоянию на 20.03.2025 было зафиксировано во всем мире 6,933 млн беженцев из Украины (6,373 млн беженцев зафиксировано в Европе и 0,56 млн беженцев за пределами Европы)

- сообщили в Минэкономики.

Также отмечается незначительный отток из Украины по сравнению с состоянием на 31.12.2023 (около 0,5 млн человек).

На основе опроса Агентством ООН по делам беженцев в отдельных странах Европы в период между октябрем 2024 года и февралем 2025 года (4884 интервью, 100% респондентов граждане Украины, среди них 78% женщин, средний возраст респондентов – 44 года) была получена следующая информация об опрашиваемых мигрантах:

  • в возрасте 18-59 лет – 36% женщин, 17% мужчин;
    • наибольшее количество выехало в I и II кварталах 2022 года (29% и 13% соответственно);
      •  до выезда из Украины – 52% трудоустроенных, трудоустроены в стране пребывания – 42%;
        • до выезда из Украины – 5% безработных, безработные в стране пребывания – 15%.

          Дополнение

          Чешские власти готовится к прибытию украинских ветеранов войны, которые стремятся воссоединиться со своими семьями, которые на время войны перебрались в эту страну. Чешские чиновники опасаются, что солдаты якобы представляют угрозу безопасности.

          Еврокомиссия рассматривает различные варианты в отношении украинских беженцев, в частности продление временной защиты. ЕС стремится к общему решению для предсказуемости и стабильности.

          Павел Зинченко

          Павел Зинченко

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