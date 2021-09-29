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В КНДР підтвердили випробування нової гіперзвукової ракети

В КНДР підтвердили випробування нової гіперзвукової ракети

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. Снаряд, випущений Північною Кореєю у свого східного узбережжя у вівторок, був недавно розробленою гіперзвуковою ракетою, повідомило в середу державне новинне агентство KCNA. Це останнє з серії випробувань нової зброї, проведених КНДР, пише УНН.

Контекст

Північна Корея запустила ракету в бік моря біля свого східного узбережжя, повідомили військові Південної Кореї, в той час як Пхеньян закликав Сполучені Штати і Південну Корею відмовитися від “подвійних стандартів” у виконанні програм озброєнь, щоб відновити дипломатичні переговори.

Деталі

Розробка системи зброї підвищує обороноздатність Північної Кореї, заявили в KCNA, назвавши гіперзвукову ракету “стратегічною зброєю”.

На відміну від балістичних ракет, які відлітають в космос, а потім повертаються по крутих траєкторіях, гіперзвукова зброя летить до цілей на меншій висоті і може розвивати швидкість, що у понад п’ять разів перевищує швидкість звуку — або близько 6 200 км на годину.

“Гіперзвукові” перегони озброєнь

Випробування може означати, що Північна Корея приєднується до прискорення перегонів з розгортання цієї зброї, в якій зараз беруть участь США, Росія і Китай, відзначає Reuters.

Північна Корея неухильно розвиває свої системи озброєнь на тлі тупика, в який зайшли переговори, спрямовані на демонтаж її ядерного арсеналу і арсеналу балістичних ракет в обмін на послаблення санкцій США.

Кім Чен Ин не інспектував запуск ракети

Згідно зі звітом державного північнокорейського ЗМІ, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин не інспектував запуск.

“У ході першого випробувального запуску вчені національної оборони підтвердили навігаційне врядування та стабільність ракети”, — йдеться в доповіді.

У ньому говориться, що ракета, яка названа Hwasong-8, виконала свої технічні завдання, “включаючи керовану маневреність і характеристики польоту відокремлюваної гіперзвукової планерної боєголовки”.

Наступне покоління озброєнь

Гіперзвукова зброя вважається зброєю наступного покоління, мета якого — позбавити противника часу реакції і традиційних механізмів з придушення чи контратаки.

У понеділок Сполучені Штати заявили, що випробували гіперзвукову зброю з повітряним потоком енергії, що стало першим успішним випробуванням зброї цього класу з 2013 року.

У липні Росія успішно випробувала гіперзвукову крилату ракету “Циркон” — зброю, яку президент Володимир Путін назвав частиною нового покоління ракетних систем, що не мають аналогів у світі.

Зносини Заходу та КНДР

Північна Корея на минулому тижні заявила, що готова розглянути можливість проведення ще одного саміту з Південною Кореєю, якщо буде забезпечено взаємну повагу між сусідами, після заклику президента Південної Кореї Мун Чже Іна прийняти декларацію про офіційне закінчення Корейської війни 1950-1953 років.

Переговори з денуклеаризації, розпочаті між колишнім президентом США Дональдом Трампом і північнокорейським лідером Кім Чен Ином в 2018 році, зайшли в глухий кут з 2019 року.

Обидві Кореї провели випробувальні пуски балістичних ракет 15 вересня, що стало частиною перегонів з озброєння, в якій обидві країни розробляють все більш досконалу зброю, в той час як спроби почати переговори з розрядки напруги виявляються марними.

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