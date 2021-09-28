Сеул заявив про запуск щонайменше однієї ракети з боку КНДР

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“У вівторок (28 вересня) Північна Корея випустила принаймні один невпізнаний снаряд в Японське море”, — йдеться в повідомленні.

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Військові не уточнили, які саме снаряди були випущені, а також місце проведення запусків.

Попередні запуски ракет

В останній раз Північна Корея оголошувала про запуск ракет 15 вересня. Тоді військові мали намір перевірити боєготовність нового залізнично-мобільного ракетного полку. Зазначалося, що новий полк створений в рамках оновленої оборонної стратегії країни. Снаряди тоді також були випущені в бік Японського моря.

Своєю чергою, в Міноборони Японії вказували, що запущені снаряди не ввійшли в повітряний простір країни, впавши за межами економічної зони. Японський прем’єр-міністр Йосіхіде Суга при цьому назвав діяльність КНДР загрозою для своєї країни і всього регіону.

За кілька днів до цього, 13 вересня, Північна Корея також повідомила про проведення випробувального запуску нової крилатої ракети великої дальності.