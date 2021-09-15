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Ескалація на Корейському півострові. Південна Корея провела балістичні випробування у відповідь на дії Півночі - деталі

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. Влади Північної і Південної Кореї практично одночасно провели ракетні випробування. Після публікації новин про випробування з боку КНДР — через декілька годин було оголошено, що своє випробування провела Південна Корея (Республіка Корея). УНН наводить останні новини з регіону.

Випробування Півночі

Південна Корея і Японія проведуть екстрені засідання Рад національної безпеки. Причина — нові ракетні випробування, проведені Північною Кореєю. У середу вранці південнокорейські військові підтвердили: КНДР запустила в сторону Японського моря дві балістичні ракети, які пролетіли близько 800 км. В Об’єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї повідомили, що військові країни були приведені в стан підвищеної готовності.

Тим часом в Міноборони Японії заявили, що снаряди не потрапили на територію країни і, ймовірно, не приземлилися в її виключній економічній зоні. Берегова охорона Японії уточнила: ракети приземлилися в водах між Японією і Корейським півостровом. Прем’єр-міністр Японії Йосіхіде Суга назвав події, що сталися порушенням резолюцій Ради безпеки ООН, зазначивши: подібні пуски несуть загрозу всьому регіону.

Дії Півдня у відповідь

Південна Корея успішно провела випробування балістичних ракет для підводних човнів (БРПЛ), на випробуваннях був присутній президент країни Мун Чже Ін, передає агентство Yonhap з посиланням на адміністрацію президента країни.

Випробування пройшли на загальному випробувальному полігоні державного Агентства оборонних розробок Південної Кореї. На них був присутній президент, ключові особи з уряду і армії. Повідомляється, що в армії проведуть оцінку результатів експерименту і, в залежності від неї поставлять дані БРПЛ на озброєння.

БРПЛ була запущена з переданого армії 13 серпня підводного човна “Тосан Ан Чхан Хо” водотоннажністю три тисячі тонн. Ракета “точно” вразила намічені цілі на малій дальності.

“Володіння БРПЛ вкрай значуще в плані стратегічного стримування загроз на передовій, в подальшому це зіграє велику роль у встановленні миру на Корейському півострові і створенні незалежної національної оборони”, — повідомили в адміністрації південнокорейського президента.

Доповнення

Зазначимо, що 14 вересня північнокорейське питання обговорювалося на зустрічі високопоставлених дипломатів Японії, США і Південної Кореї. Учасники переговорів — спецпосланець Сполучених Штатів по Північній Кореї Сон Кім, директор управління у справах Азії і Океанії японського МЗС Такехіро Фунакосі і заступник міністра закордонних справ Південної Кореї Но Гю Док — домовилися і далі сприяти денуклеаризації КНДР шляхом поєднання діалогу з Пхеньяном і санкцій тиску на нього. Про це повідомило агентство Kyodo з посиланням на інформовані джерела.

“Наша співпраця стає все більш значущою в міру того, як Північна Корея удосконалює свої ядерні та ракетні розробки”, — процитувало агентство слова Фунакосі на початку зустрічі.

На цьому фоні виділяється заява глави МЗС КНР Ван І, який зараз знаходиться у Південній Кореї. “Не тільки Північ, а й інші країни роблять активність у військовій сфері. Згадуючи про це, ми всі повинні разом працювати над відновленням діалогу”, — примирливо сказав він в середу, коментуючи ракетні запуски після зустрічі з міністром закордонних справ Південної Кореї Чон Ий Еном. Нагадаємо, Китай — ключовий союзник КНДР у регіоні.

Нові випробування були проведені через декілька днів після іншого запуску. 11 і 12 вересня Північна Корея випробувала нові ракети великої дальності, про що в понеділок повідомило державне агентство ЦТАК. Як випливає з публікації, “запущені крилаті ракети великої дальності пролетіли протягом 7580 секунд над територією та територіальними водами КНДР і вразили цілі на відстані 1,5 тис. км”, при цьому “були успішно проведені випробування частин ракети, двигунів, систем управління і наведення, потужності боєголовки”. У зв’язку з цим в заяві ЦТАК зазначалося, що створення “стратегічної зброї величезної важливості здійснювалося протягом останніх двох років”, при цьому “технічні характеристики нової ракети задовольняють проектним вимогам”.

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