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Эскалация на Корейском полуострове. Южная Корея провела баллистические испытания в ответ на действия Севера - детали

Эскалация на Корейском полуострове. Южная Корея провела баллистические испытания в ответ на действия Севера - детали

Киев  •  УНН

 • 18400 просмотра

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Власти Северной и Южной Кореи практически одновременно провели ракетные испытания. После публикации новостей о испытаниях со стороны КНДР — спустя несколько часов было объявлено, что свое испытание провела Южная Корея (Республика Корея). УНН приводит последние новости с региона.

Испытания Севера

Южная Корея и Япония проведут экстренные заседания Советов национальной безопасности. Причина — новые ракетные испытания, проведенные Северной Кореей. В среду утром южнокорейские военные подтвердили: КНДР запустила в сторону Японского моря две баллистические ракеты, которые пролетели около 800 км. В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи сообщили, что военные страны были приведены в состояние повышенной готовности.

Тем временем в Минобороны Японии заявили, что снаряды не попали на территорию страны и, вероятно, не приземлились в ее исключительной экономической зоне. Береговая охрана Японии уточнила: ракеты приземлились в водах между Японией и Корейским полуостровом. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга назвал произошедшее нарушением резолюций Совбеза ООН, отметив: подобные пуски несут угрозу всему региону.

Ответные действия Юга

Южная Корея успешно провела испытание баллистических ракет для подводных лодок (БРПЛ), на испытаниях присутствовал президент страны Мун Чжэ Ин, передает агентство Yonhap со ссылкой на администрацию президента страны.

Испытания прошли на общем испытательном полигоне государственного Агентства оборонных разработок Южной Кореи. На них присутствовал президент, ключевые лица из правительства и армии. Сообщается, что в армии проведут оценку результатов эксперимента и, в зависимости от нее поставят данные БРПЛ на вооружение.

БРПЛ была запущена с переданной армии 13 августа подводной лодки “Тосан Ан Чхан Хо” водоизмещением три тысячи тонн. Ракета “точно” поразила намеченные цели на малой дальности.

“Владение БРПЛ крайне значительно в плане стратегического сдерживания угроз на передовой, в дальнейшем это сыграет большую роль в установлении мира на Корейском полуострове и создании независимой национальной обороны”, — сообщили в администрации южнокорейского президента.

Дополнение

Отметим, что 14 сентября северокорейский вопрос обсуждался на встрече высокопоставленных дипломатов Японии, США и Южной Кореи. Участники переговоров — спецпосланник Соединенных Штатов по Северной Корее Сон Ким, директор управления по делам Азии и Океании японского МИД Такэхиро Фунакоси и замминистра иностранных дел Южной Кореи Но Гю Док — договорились и дальше способствовать денуклеаризации КНДР путем сочетания диалога с Пхеньяном и санкционного давления на него. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на информированные источники.

“Наше сотрудничество становится все более значимым по мере того, как Северная Корея совершенствует свои ядерные и ракетные разработки”, — процитировало агентство слова Фунакоси в начале встречи.

На этом фоне выделяется заявление главы МИД КНР Ван И, который сейчас находится в Южной Корее. “Не только Север, но и другие страны предпринимают активность в военной сфере. Упоминая об этом, мы все должны вместе работать над возобновлением диалога”, — примирительно сказал он в среду, комментируя ракетные запуски после встречи с министром иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Еном. Напомним, Китай — ключевой союзник КНДР в регионе.

Новые испытания были проведены спустя несколько дней после другого запуска. 11 и 12 сентября Северная Корея испытала новые ракеты большой дальности, о чем в понедельник сообщило государственное агентство ЦТАК. Как следует из публикации, “запущенные крылатые ракеты большой дальности пролетели в течение 7580 секунд над территорией и территориальными водами КНДР и поразили цели на расстоянии 1,5 тыс. км”, при этом “были успешно проведены испытания частей ракеты, двигателей, систем управления и наведения, мощности боеголовки”. В связи с этим в заявлении ЦТАК отмечалось, что создание “стратегического оружия огромной важности осуществлялось на протяжении последних двух лет”, при этом “технические характеристики новой ракеты удовлетворяют проектным требованиям”.

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