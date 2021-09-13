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КНДР повідомила про випробування крилатої ракети великої дальності

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. КНДР провела випробувальний запуск крилатої ракети великої дальності нового типу, повідомляє північнокорейське державне інформагентство KCNA в ніч на понеділок, 13 вересня. Воно назвало випробування успішними, уточнивши, що при них були присутні високопоставлені чиновники країни, передає УНН.

Деталі

В ході випробувань 11 і 12 вересня ракети пролетіли 1500 км, вразили задані цілі і впали в територіальні води КНДР, повідомило KCNA.

Контекст

На початку вересня у КНДР пройшов військовий парад.

Раніше, в середині червня, на з’їзді Трудової партії КНДР її глава Кім Чен Ин заявив, що його країна повинна бути готова “і до діалогу, і до конфронтації з США”.

Незадовго до цього Сполучені Штати і ряд інших країн закликали Пхеньян заморозити свою ядерну програму і повернутися за стіл переговорів. У 2018-2019 роках Кім Чен Ин провів ряд зустрічей з попередником Байдена на посаді президента США — Дональдом Трампом, — під час яких обговорювалося майбутнє ядерного арсеналу КНДР. Однак ці переговори зайшли в глухий кут після того, як північнокорейський лідер зажадав скасування санкцій проти його країни у відповідь на часткове згортання Пхеньяном ядерної програми.

Можливий запуск експериментального ядерного реактора в КНДР

В кінці серпня 2021 року експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) в річному звіті висловили припущення, що КНДР могла знову запустити свій експериментальний ядерний реактор в науково-дослідному центрі в Йонбені (провінція Пхенан-Пукто).

“З початку липня 2021 року з’явилися відповідні ознаки, включаючи скидання води, що охолоджує елементи, пов’язані з роботою реактора”, — наголошується в доповіді МАГАТЕ.

У центрі Йонбен розташовані завод зі збагачення урану і реактор потужністю 5 МВт. За оцінкою експертів, за один рік в ньому можна отримати плутоній, кількість якого буде достатньо для виготовлення кількох ядерних зарядів. Реактор почали демонтувати в 2007 році — відповідно до угод представників “шістки” (Росії, Китаю, США, Японії, КНДР і Південної Кореї) про надання Північній Кореї економічну допомогу в обмін на згортання її ядерних програм.

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