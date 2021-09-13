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Актуальное
КНДР сообщила об испытаниях крылатой ракеты большой дальности

КНДР сообщила об испытаниях крылатой ракеты большой дальности

Киев  •  УНН

 • 17779 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. КНДР провела испытательный запуск крылатой ракеты большой дальности нового типа, сообщает северокорейское государственное информагентство KCNA в ночь на понедельник, 13 сентября. Оно назвало испытания успешными, уточнив, что при них присутствовали высокопоставленные чиновники страны, передает УНН.

Детали

В ходе испытаний 11 и 12 сентября ракеты пролетели 1500 км, поразили заданные цели и упали в территориальные воды КНДР, сообщил KCNA.

Контекст

В начале сентября в КНДР прошел военный парад.

Ранее, в середине июня, на съезде Трудовой партии КНДР ее глава Ким Чен Ын заявил, что его страна должна быть готова “и к диалогу, и к конфронтации с США”.

Незадолго до этого Соединенные Штаты и ряд других стран призвали Пхеньян заморозить свою ядерную программу и вернуться за стол переговоров. В 2018-2019 годах Ким Чен Ын провел ряд встреч с предшественником Байдена на посту президента США — Дональдом Трампом, — во время которых обсуждалось будущее ядерного арсенала КНДР. Однако эти переговоры зашли в тупик после того, как северокорейский лидер потребовал отмены санкций против его страны в ответ на частичное свертывание Пхеньяном ядерной программы.

Возможен запуск экспериментального ядерного реактора в КНДР

В конце августа 2021 года эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в годовом отчете высказали предположение, что КНДР могла снова запустить свой экспериментальный ядерный реактор в научно-исследовательском центре в Йонбене (провинция Пхёнан-Пукто).

“С начала июля 2021 появились соответствующие признаки, включая сброс охлаждающей воды элементы, связанные с работой реактора”, — отмечается в докладе МАГАТЭ.

В центре Йонбен расположены завод по обогащению урана и реактор мощностью 5 МВт. По оценке экспертов, за один год в нем можно получить плутоний, количество которого будет достаточно для изготовления нескольких ядерных зарядов. Реактор начали демонтировать в 2007 году — в соответствии с соглашениями представителей “шестерки” (России, Китая, США, Японии, КНДР и Южной Кореи) о предоставлении Северной Корее экономическую помощь в обмен на свертывание ее ядерных программ.

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