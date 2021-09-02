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Північна Корея готується до військового параду

Північна Корея готується до військового параду

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Північнокорейські війська готуються до ймовірного військового параду. За даними двох організацій, які відстежують ситуацію в країні, війська були помічені на комерційних супутникових знімках, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Видання пише, що можливі дати такого заходу не підтверджені, але Північна Корея на останніх парадах представила нову військову техніку, включаючи великі балістичні ракети.

Цитата:

"Практика проведення великих парадів зазвичай починається за 1-2 місяці (іноді і більше)", - йдеться в Twitter американської програми 38 North з посиланням на супутникову фотографію, на якій видно військові формування на полігоні Мірім Парад в Пхеньяні.

Деталі

Повідомляється, що це може вказувати на можливий військовий парад у жовтні, як це було торік. На минулому параді лідер Кім Чен Ин представив міжконтинентальні балістичні ракети.

Переговори з приводу ядерної зброї і арсеналів балістичних ракет Північної Кореї в останні роки зайшли в глухий кут, додає видання. Адміністрація президента США Джо Байдена заявила, що вивчить дипломатію для досягнення денуклеаризації Північної Кореї, але не проявила готовність до ослаблення санкцій.

"У минулому Північна Корея використовувала військові паради, щоб зміцнити внутрішню рішучість і продемонструвати світові свої останні розробки в області зброї", - йдеться в повідомленні організації NK Pro.

Повідомляється, що супутникові знімки показали, що в понеділок на полігоні для параду перебувало не менше 14 груп приблизно по 300 солдатів у кожній, а на знімках, зроблених в середу, знову було видно війська.

Найближчі свята в Північній Кореї включають день утворення народного уряду - 9 вересня - і річницю заснування правлячої партії - 10 жовтня.

Видання також додає, що Північна Корея може захотіти відзначити 8 жовтня - 10-у річницю вступу лідера КНДР Кім Чен Ина на посаду верховного головнокомандувача.

Нагадаємо

У жовтні 2020 року КНДР провела військовий парад на честь 75-річчя Трудової партії країни, під час якого продемонструвала свою нову балістичну ракету.

Уже в січні цього року лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що Північна Корея продовжить роботу над ядерним озброєнням.

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