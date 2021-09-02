Северная Корея готовится к военному параду

Издание пишет, что возможные даты такого мероприятия не подтверждены, но Северная Корея на последних парадах представила новую военную технику, включая большие баллистические ракеты.

Цитата:

"Практика проведения больших парадов обычно начинается за 1-2 месяца (иногда и больше)", - говорится в Twitter американской программы 38 North со ссылкой на спутниковую фотографию, на которой видны воинские формирования на полигоне Мирим Парад в Пхеньяне.

Детали

Сообщается, что это может указывать на предстоящий в октябре военный парад, как это было в прошлом году. На прошлом параде лидер Ким Чен Ын представил межконтинентальные баллистические ракеты.

Переговоры по поводу ядерного оружия и арсеналов баллистических ракет Северной Кореи в последние годы зашли в тупик, добавляет издание. Администрация президента США Джо Байдена заявила, что изучит дипломатию для достижения денуклеаризации Северной Кореи, но не проявила готовности к ослаблению санкций.

“В прошлом Северная Корея использовала военные парады, чтобы укрепить внутреннюю решимость и продемонстрировать миру свои последние разработки в области оружия”, - говорится в сообщении организации NK Pro.

Сообщается, что спутниковые снимки показали, что в понедельник на полигоне для парада находилось не менее 14 групп примерно по 300 солдат в каждой, а на снимках, сделанных в среду, снова были видны войска.

Ближайшие праздники в Северной Корее включают день образования народного правительства - 9 сентября - и годовщину основания правящей партии - 10 октября.

Издание также добавляет, что Северная Корея может захотеть отметить 8 октября - 10-я годовщина вступления лидера КНДР Ким Чен Ына на должность верховного главнокомандующего.

Напомним

В октябре 2020 года КНДР провела военный парад в честь 75-летия Трудовой партии страны, во время которого продемонстрировала свою новую баллистическую ракету.

Уже в январе этого года лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея продолжит работу над ядерным вооружением.