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Северная Корея готовится к военному параду

Северная Корея готовится к военному параду

Киев  •  УНН

 • 28716 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Северокорейские войска готовятся к возможному военному параду. По данным двух организаций, которые отслеживают ситуацию в стране, войска были замечены на коммерческих спутниковых снимках, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Издание пишет, что возможные даты такого мероприятия не подтверждены, но Северная Корея на последних парадах представила новую военную технику, включая большие баллистические ракеты.

Цитата:

"Практика проведения больших парадов обычно начинается за 1-2 месяца (иногда и больше)", - говорится в Twitter американской программы 38 North со ссылкой на спутниковую фотографию, на которой видны воинские формирования на полигоне Мирим Парад в Пхеньяне.

Детали

Сообщается, что это может указывать на предстоящий в октябре военный парад, как это было в прошлом году. На прошлом параде лидер Ким Чен Ын представил межконтинентальные баллистические ракеты.

Переговоры по поводу ядерного оружия и арсеналов баллистических ракет Северной Кореи в последние годы зашли в тупик, добавляет издание. Администрация президента США Джо Байдена заявила, что изучит дипломатию для достижения денуклеаризации Северной Кореи, но не проявила готовности к ослаблению санкций.

“В прошлом Северная Корея использовала военные парады, чтобы укрепить внутреннюю решимость и продемонстрировать миру свои последние разработки в области оружия”, - говорится в сообщении организации NK Pro.

Сообщается, что спутниковые снимки показали, что в понедельник на полигоне для парада находилось не менее 14 групп примерно по 300 солдат в каждой, а на снимках, сделанных в среду, снова были видны войска.

Ближайшие праздники в Северной Корее включают день образования народного правительства - 9 сентября - и годовщину основания правящей партии - 10 октября.

Издание также добавляет, что Северная Корея может захотеть отметить 8 октября - 10-я годовщина вступления лидера КНДР Ким Чен Ына на должность верховного главнокомандующего.

Напомним

В октябре 2020 года КНДР провела военный парад в честь 75-летия Трудовой партии страны, во время которого продемонстрировала свою новую баллистическую ракету.

Уже в январе этого года лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея продолжит работу над ядерным вооружением.

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