КНДР випустила можливу балістичну ракету

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Північна Корея випустила невідомий снаряд зі свого східного узбережжя, заявив у середу Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї. Це сталося через кілька днів після випробування крилатої ракети далекого радіусу дії.

Нагадаємо

КНДР провела випробувальний запуск крилатої ракети великої дальності нового типу у ніч на понеділок, 13 вересня. Випробування успішними, уточнивши, що при них були присутні високопоставлені чиновники країни.

Можливий запуск експериментального ядерного реактора в КНДР

В кінці серпня 2021 року експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) в річному звіті висловили припущення, що КНДР могла знову запустити свій експериментальний ядерний реактор в науково-дослідному центрі в Йонбені (провінція Пхенан-Пукто).

“З початку липня 2021 року з’явилися відповідні ознаки, включаючи скидання води, що охолоджує елементи, пов’язані з роботою реактора”, — наголошується в доповіді МАГАТЕ.

У центрі Йонбен розташовані завод зі збагачення урану і реактор потужністю 5 МВт. За оцінкою експертів, за один рік в ньому можна отримати плутоній, кількість якого буде достатньо для виготовлення кількох ядерних зарядів. Реактор почали демонтувати в 2007 році — відповідно до угод представників “шістки” (Росії, Китаю, США, Японії, КНДР і Південної Кореї) про надання Північній Кореї економічну допомогу в обмін на згортання її ядерних програм.