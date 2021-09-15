КНДР выпустила возможную баллистическую ракету
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Северная Корея могла выпустить баллистическую ракету на фоне тупиковых ядерных переговоров. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Северная Корея выпустила неизвестный снаряд со своего восточного побережья, заявил в среду Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Это произошло через несколько дней после испытания крылатой ракеты дальнего радиуса действия.
Напомним
КНДР провела испытательный запуск крылатой ракеты большой дальности нового типа в ночь на понедельник, 13 сентября. Испытания успешными, уточнив, что при них присутствовали высокопоставленные чиновники страны.
Возможен запуск экспериментального ядерного реактора в КНДР
В конце августа 2021 эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в годовом отчете высказали предположение, что КНДР могла снова запустить свой экспериментальный ядерный реактор в научно-исследовательском центре в Йонбене (провинция Пхёнан-Пукто).
“С начала июля 2021 появились соответствующие признаки, включая сброс охлаждающей воды элементы, связанные с работой реактора”, — отмечается в докладе МАГАТЭ.
В центре Йонбен расположены завод по обогащению урана и реактор мощностью 5 МВт. По оценке экспертов, за один год в нем можно получить плутоний, количество которого будет достаточно для изготовления нескольких ядерных зарядов. Реактор начали демонтировать в 2007 году — в соответствии с соглашениями представителей “шестерки” (России, Китая, США, Японии, КНДР и Южной Кореи) о предоставлении Северной Корее экономическую помощь в обмен на свертывание ее ядерных программ.