Сеул заявил о запуске как минимум одной ракеты со стороны КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Северокорейские военные провели пуск минимум одной ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, передает УНН.
Цитата
“Во вторник (28 сентября) Северная Корея выпустила по крайней мере один неопознанный снаряд в Японское море”, — говорится в сообщении.
Детали
Военные не уточнили, какие именно снаряды были выпущены, а также место проведения запусков.
Предыдущие запуски ракет
В последний раз Северная Корея объявляла о запуске ракет 15 сентября. Тогда военные намеревались проверить боеготовность нового железнодорожно-мобильного ракетного полка. Отмечалось, что новый полк создан в рамках обновленной военной стратегии страны. Снаряды тогда также были выпущены в сторону Японского моря.
В свою очередь, в Минобороны Японии указывали, что запущенные снаряды не вошли в воздушное пространство страны, упав за пределами экономической зоны. Японский премьер-министр Ёсихиде Суга при этом назвал деятельность КНДР угрозой для своей страны и всего региона.
За несколько дней до этого, 13 сентября, Северная Корея также сообщила о проведении испытательного запуска новой крылатой ракеты большой дальности.