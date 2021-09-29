В КНДР подтвердили испытания новой гиперзвуковой ракеты

Контекст

Северная Корея запустила ракету в сторону моря у своего восточного побережья, сообщили военные Южной Кореи, в то время как Пхеньян призвал Соединенные Штаты и Южную Корею отказаться от “двойных стандартов” в исполнении программ вооружений, чтобы восстановить дипломатические переговоры.

Детали

Разработка системы оружия повышает обороноспособность Северной Кореи заявили в KCNA, назвав гиперзвуковую ракету “стратегическим оружием”.

В отличие от баллистических ракет, взлетающих в космос, а затем возвращающихся по крутым траекториям, гиперзвуковое оружие летит к целям на меньшей высоте и может развивать скорость, более чем пять раз превышает скорость звука — или около 6200 км в час.

“Гиперзвуковые” гонки вооружений

Испытания могут означать, что Северная Корея присоединяется к ускорению гонки по развертыванию этого оружия, в которой сейчас участвуют США, Россия и Китай, отмечает Reuters.

Северная Корея неуклонно развивает свои системы вооружений на фоне тупика, в который зашли переговоры, направленные на демонтаж ее ядерного арсенала и арсенала баллистических ракет в обмен на ослабление санкций США.

Ким Чен Ын не инспектировал запуск ракеты

Согласно отчету государственного северокорейского СМИ, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не инспектировал запуск.

“В ходе первого испытательного запуска ученые национальной обороны подтвердили навигационное управление и стабильность ракеты”, — говорится в докладе.

В нем говорится, что ракета, которая названа Hwasong-8, выполнила свои технические задачи, “включая управляемую маневренность и характеристики полета отделяемой гиперзвуковой планерной боеголовки”.

Следующее поколение вооружений

Гиперзвуковое оружие считается оружием следующего поколения, цель которого — лишить противника времени реакции и традиционных механизмов подавления или контратаки.

В понедельник Соединенные Штаты заявили, что испытали гиперзвуковое оружие с воздушным потоком энергии, что стало первым успешным испытанием оружия этого класса с 2013 года.

В июле Россия успешно испытала гиперзвуковую крылатую ракету “Циркон” — оружие, которое президент Владимир Путин назвал частью нового поколения ракетных систем, не имеющих аналогов в мире.

Отношение Запада и КНДР

Северная Корея на прошлой неделе заявила, что готова рассмотреть возможность проведения еще одного саммита с Южной Кореей, если будет обеспечено взаимное уважение между соседями, после призыва президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина принять декларацию об официальном окончании Корейской войны 1950-1953 годов.

Переговоры по денуклеаризации, созданные между бывшим президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном в 2018 году, зашли в тупик с 2019 года.

Обе Кореи провели испытательные пуски баллистических ракет 15 сентября, что стало частью гонки по вооружению, в которой обе страны разрабатывают все более совершенное оружие, в то время как попытки начать переговоры с разрядки напряжения оказываются тщетными.