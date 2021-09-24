КНДР вважає передчасним оголошувати про завершення Корейської війни
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Північна Корея вважає, що ще рано оголошувати про закінчення війни з Південною Кореєю. Про це заявив заступник міністра закордонних справ КНДР Лі Тхе Сон, передає УНН з посиланням на KCNA.
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“Питання про оголошення припинення війни на Корейському півострові знову піднялося на 76-й сесії Генасамблеї ООН. Воно має символічне значення, оскільки є політичною заявою про... припинення вогню. Але реальна ситуація доводить, що прийняття оголошення про припинення війни передчасно”, — заявив Лі Тхе Сон.
Деталі
Він зазначив, що офіційне припинення війни, це важливий етап для встановлення миру на Корейському півострові.
Однак, за його словами, у Пхеньяні з тривогою стежать за недавньою угодою по атомним підводним човнам між США та Австралією.
Лі Тхе Сон також повідомив, що Північну Корею турбує випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman-3 на базі ВПС Ванденберг в Каліфорнії на материковій частині США в лютому і серпні цього року і контракти США з Японією і Південною Кореєю щодо постачання військової техніки на мільярди доларів.
“Немає ніяких гарантій, що просте оголошення про припинення війни призведе до відмови від ворожої політики стосовно КНДР”, — заявив Лі Тхе Сон.
Доповнення
Президент Південної Кореї Мун Чже Ін під час виступу на 76-й Генасамблеї ООН запропонував проголосити закінчення Корейської війни.
Бойові дії на Корейському півострові почалися 25 червня 1950 року і закінчилися 27 липня 1953 року. Коаліція 17 країн ООН на чолі з США воювала на боці Південної Кореї проти КНДР, яку підтримували Китай і Радянський Союз.
Бойові дії завершилися підписанням угоди про перемир’я в прикордонному пункті Пханмунджом у демілітаризованій зоні між Північчю і Півднем Кореї. При цьому формально Корейська війна не припинена до цього дня, так як повноцінний мирний договір не був підписаний.