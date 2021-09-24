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КНДР считает преждевременным объявлять о завершении Корейской войны

КНДР считает преждевременным объявлять о завершении Корейской войны

Киев  •  УНН

 • 23289 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Северная Корея считает, что еще рано объявлять об окончании войны с Южной Кореей. Об этом заявил замминистра иностранных дел КНДР Ли Тхэ Сон, передает УНН со ссылкой на KCNA.

Цитата

“Вопрос об объявлении прекращения войны на Корейском полуострове вновь поднялся на 76-й сессии Генассамблеи ООН. Он имеет символическое значение, поскольку является политическим заявлением о...прекращения огня. Но реальная ситуация доказывает, что принятие объявления о прекращении войны преждевременно”, — заявил Ли Тхэ Сон.

Детали

Он отметил, что официальное прекращение войны, это важный етап для установления мира на Корейском полуострове.

Однако, по его словам, в Пхеньяне с тревогой следят за недавней сделкой по атомным подводным лодкам между США и Австралией.

Ли Тхэ Сон также сообщил, что Северную Корею беспокоит испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman-3 на базе ВВС Ванденберг в Калифорнии на материковой части США в феврале и августе этого года и контракты США с Японией и Южной Кореей по поставкам военной техники на миллиарды долларов.

“Нет никаких гарантий, что простое объявление о прекращении войны приведет к отказу от враждебной политики по отношению к КНДР”, — заявил Ли Тхэ Сон.

Дополнение

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время выступления на 76-й Генассамблеи ООН предложил провозгласить окончание Корейской войны.

Боевые действия на Корейском полуострове начались 25 июня 1950 года и закончились 27 июля 1953 года. Коалиция 17 стран ООН во главе с США воевала на стороне Южной Кореи против КНДР, которую поддерживали Китай и Советский Союз.

Боевые действия завершились подписанием соглашения о перемирии в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне между Севером и Югом Кореи. При этом формально Корейская война не прекращена по сей день, так как полноценный мирный договор не был подписан.

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