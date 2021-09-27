США відзвітували про успішне випробування гіперзвукової зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Управління перспективних дослідницьких проектів міністерства оборони США (DARPA) повідомило про успішно проведене випробування гіперзвукової ракети. У польоті її швидкість в п'ять разів перевищила швидкість звуку, передає УНН.
Деталі
Випробування проводилися спільно з ВПС США. Розробкою цього зразка гіперзвукової зброї займалася корпорація Raytheon Technologies, двигун для нього створила компанія Northrop Grumman. Апарат американські військові називають абревіатурою HAWC (Hypersonic Air-breathing Weapon Concept, концепт гіперзвукового повітряно-реактивної зброї).
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Випробування, як випливає з повідомлення DARPA, пройшли ще минулого тижня. Ракета була запущена з літака. Через кілька секунд після скидання в апарата запустився прямоточний повітряно-реактивний двигун.
Нагадаємо
В першій половині вересня у США заявили про успішне випробування високошвидкісної ракети-перехоплювача.