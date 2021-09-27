США отчитались об успешном испытании гиперзвукового оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Управление перспективных исследовательских проектов министерства обороны США (DARPA) сообщило об успешно проведено испытание гиперзвуковой ракеты. В полете ее скорость в пять раз превысила скорость звука, передает УНН.
Детали
Испытания проводились совместно с ВВС США. Разработкой этого образца гиперзвукового оружия занималась корпорация Raytheon Technologies, двигатель для него создала компания Northrop Grumman. Аппарат американские военные называют аббревиатурой HAWC (Hypersonic Air-breathing Weapon Concept, концепт гиперзвукового воздушно-реактивного оружия).
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Испытания, как следует из сообщения DARPA, прошли еще на прошлой неделе. Ракета была запущена с самолета. Через несколько секунд после сброса у аппарата запустился прямоточный воздушно-реактивный двигатель.
Напомним
В первой половине сентября в США заявили об успешном испытании высокоскоростной ракеты-перехватчика.