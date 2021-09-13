У США заявили про успішне випробування високошвидкісної ракети-перехоплювача

Деталі

У матеріалі наголошується, що на випробуваннях американське відомство використало прототип ракети “Exoatmospheric Kill Vehicle” (EKV) з удосконаленим триступінчатим прискорювачем, розробленим для підвищення ефективності сил ППО.

“Початкові показники показують, що випробування досягло заданих цілей”, — сказано в заяві.

Доповнення

Особливість нової розробки полягає в можливості триступеневої ракети діяти в двухступенчатому режимі: відсутність запуску третього ступеня дозволяє запустити ракету раніше терміну. Уточнюється, що вдосконалена ракета призначена для поразки високошвидкісних цілей.

Нагадаємо

У квітні цього року військово-повітряні сили США повідомили про невдалі випробування по запуску прототипу гіперзвукової ракети. Її повинні були запустити з бомбардувальника Boeing B-52 Stratofortress, однак ракета “не змогла завершити процедуру запуску” і так і не вилетіла з літака. За оцінками військових США, нова ракета зможе розганятися до швидкості, що в 20 разів перевищує швидкість звуку.

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Раніше у вересні 2020 року американська військові успішно випробували два прототипи гіперзвукових ракет, однак тоді ракети не літали самостійно — вони пройшли випробування на навантаження перебуваючи під днищем літака-носія. За планами Пентагону, гіперзвукові зброя повинна надійти на озброєння в 2023 році.