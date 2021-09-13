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В США заявили об успешном испытании высокоскоростной ракеты-перехватчика

В США заявили об успешном испытании высокоскоростной ракеты-перехватчика

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 сентября. УНН. Агентство противоракетной обороны провело успешные испытания высокоскоростной ракеты-перехватчика наземного базирования, сообщил портал Defense News со ссылкой на распространенное заявление Пентагона, передает УНН.

Детали

В материале отмечается, что на испытаниях американское ведомство использовало прототип ракеты “Exoatmospheric Kill Vehicle” (EKV) с усовершенствованным трехступенчатой ускорителем, разработанным для повышения эффективности ПВО.

“Начальные показатели показывают, что испытания достигло заданных целей”, — сказано в заявлении.

Дополнение

Особенность новой разработки заключается в возможности трехступенчатой ракеты действовать в двухступенчатом режиме: отсутствие запуска третьей степени позволяет запустить ракету раньше срока. Уточняется, что усовершенствованная ракета предназначена для поражения высокоскоростных целей.

Напомним

В апреле этого года военно-воздушные силы США сообщили о неудачные испытания по запуску прототипа гиперзвуковой ракеты. Ее должны были запустить с бомбардировщика Boeing B-52 Stratofortress, однако ракета “не смогла завершить процедуру запуска” и так и не вылетела из самолета. По оценкам военных США, новая ракета сможет разгоняться до скорости, в 20 раз превышает скорость звука.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Die Welt: эпоха гиперзвуковой оружия — это ужас для Европы

Ранее в сентябре 2020 американская военные успешно испытали два прототипа гиперзвуковых ракет, однако тогда ракеты не летали самостоятельно — они прошли испытания на нагрузку находясь под днищем самолета-носителя. По планам Пентагона, гиперзвуковые оружие должно поступить на вооружение в 2023 году.

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