14:19 • 2060 перегляди
Кінець миру на Близькому Сході? Ізраїль завдав потужних авіаударів по Газі після атак бойовиків - ЗМІVideo
09:24 • 10810 перегляди
росіяни випустили по Україні понад 3270 ударних дронів та 1370 авіабомб за тиждень - ЗеленськийVideo
Ексклюзив
19 жовтня, 08:44 • 19718 перегляди
На Вінниччині чоловік підпалив себе та свого сина
18 жовтня, 21:14 • 36266 перегляди
путін готовий віддати Запорізьку та Херсонську області в обмін на повний контроль над Донецьком
18 жовтня, 20:45 • 50279 перегляди
В Ірландії заарештували підозрюваного у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка
Ексклюзив
18 жовтня, 10:58 • 46254 перегляди
У Вінниці водій наїхав на поліцейського
Ексклюзив
18 жовтня, 08:50 • 45775 перегляди
На Тернопільщині бразилець зарізав свого співвітчизникаVideo
18 жовтня, 00:34 • 53105 перегляди
Зеленський і Трамп у Білому домі: говорили про Tomahawk, можливий мир з росією та енергетичну допомогу Україні
17 жовтня, 23:31 • 71974 перегляди
Трамп не планує передавати Україні ракети Tomahawk: зустріч лідерів була напруженою
17 жовтня, 19:15 • 48524 перегляди
Трамп заявив, що в межах тижня можна завершити війну
В Іспанії зіграли футбольний матч на підтримку бійців ГУР зі "Спецпідрозділу Тимура"

Київ • УНН

 • 1150 перегляди

Для підтримки воїнів "Black Winter Group" зі складу "Спецпідрозділу Тимура" ГУР в Іспанії провели благодійний матч. Участь взяли збірна іспанських друзів України та команда українських ветеранів.

В Іспанії зіграли футбольний матч на підтримку бійців ГУР зі "Спецпідрозділу Тимура"

У Мадриді відбувся футбольний матч на підтримку воїнів "Black Winter Group" зі складу "Спецпідрозділу Тимура" Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Про це пише УНН з посиланням на сторінку ГУР у Telegram.

Деталі

На полі зійшлися збірна іспанських друзів України з військовослужбовців місцевих силових підрозділів та команда українських ветеранів

- повідомили в ГУР.

Крім того, захід підтримали український футболіст Роман Зозуля та учасники ветеранських Ігор стронгменів у Мадриді.

Під час події місцеві мешканці мали можливість поспілкуватися з українськими ветеранами та підтримати спецпризначенців, які продовжують боротьбу за свободу.

Організували благодійний матч громадські організації "Urban Heroes", "KRAI", "Con Ucrania" та "Los Cosacos". Головний меседж змагань, за словами організаторів, ― демонстрація солідарності іспанського народу з українським під час боротьби з росією

- зазначили в ГУР.

Доповнення

20-21 вересня Рівне стало частиною всеукраїнської серії бігових подій від Нової пошти. Уперше в місті відбувся напівмарафон такого масштабу – на дистанціях бігли як професійні спортсмени й аматори, так і наймолодші учасники у візочках, батьки з дітьми, люди у кріслах колісних та ветерани, які після важких поранень повернулися до спорту. Подія об’єднала понад 1300 учасників і стала справжнім символом безбар’єрності.

Павло Зінченко

СпортНовини Світу
Соціальна мережа
Війна в Україні
благодійність
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Іспанія
Мадрид
Україна