В Іспанії зіграли футбольний матч на підтримку бійців ГУР зі "Спецпідрозділу Тимура"
Київ • УНН
Для підтримки воїнів "Black Winter Group" зі складу "Спецпідрозділу Тимура" ГУР в Іспанії провели благодійний матч. Участь взяли збірна іспанських друзів України та команда українських ветеранів.
У Мадриді відбувся футбольний матч на підтримку воїнів "Black Winter Group" зі складу "Спецпідрозділу Тимура" Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Про це пише УНН з посиланням на сторінку ГУР у Telegram.
Деталі
На полі зійшлися збірна іспанських друзів України з військовослужбовців місцевих силових підрозділів та команда українських ветеранів
Крім того, захід підтримали український футболіст Роман Зозуля та учасники ветеранських Ігор стронгменів у Мадриді.
Під час події місцеві мешканці мали можливість поспілкуватися з українськими ветеранами та підтримати спецпризначенців, які продовжують боротьбу за свободу.
Організували благодійний матч громадські організації "Urban Heroes", "KRAI", "Con Ucrania" та "Los Cosacos". Головний меседж змагань, за словами організаторів, ― демонстрація солідарності іспанського народу з українським під час боротьби з росією
Доповнення
20-21 вересня Рівне стало частиною всеукраїнської серії бігових подій від Нової пошти. Уперше в місті відбувся напівмарафон такого масштабу – на дистанціях бігли як професійні спортсмени й аматори, так і наймолодші учасники у візочках, батьки з дітьми, люди у кріслах колісних та ветерани, які після важких поранень повернулися до спорту. Подія об’єднала понад 1300 учасників і стала справжнім символом безбар’єрності.