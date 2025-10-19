В Испании сыграли футбольный матч в поддержку бойцов ГУР из "Спецподразделения Тимура"

$41.640.00
48.520.00
ukenru
14:19 • 1214 просмотра
Конец мира на Ближнем Востоке? Израиль нанес мощные авиаудары по Газе после атак боевиков - СМИVideo
09:24 • 10003 просмотра
россияне выпустили по Украине более 3270 ударных дронов и 1370 авиабомб за неделю - ЗеленскийVideo
Эксклюзив
19 октября, 08:44 • 19162 просмотра
В Винницкой области мужчина поджег себя и своего сына
18 октября, 21:14 • 35725 просмотра
путин готов отдать Запорожскую и Херсонскую области в обмен на полный контроль над Донецком
18 октября, 20:45 • 49882 просмотра
В Ирландии арестовали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давыденко
Эксклюзив
18 октября, 10:58 • 46145 просмотра
В Виннице водитель наехал на полицейского
Эксклюзив
18 октября, 08:50 • 45693 просмотра
В Тернопольской области бразилец зарезал своего соотечественникаVideo
18 октября, 00:34 • 53057 просмотра
Зеленский и Трамп в Белом доме: говорили о Tomahawk, возможном мире с Россией и энергетической помощи Украине
17 октября, 23:31 • 71929 просмотра
Трамп не планирует передавать Украине ракеты Tomahawk: встреча лидеров была напряженной
17 октября, 19:15 • 48497 просмотра
Трамп заявил, что в течение недели можно завершить войну
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1.8м/с
85%
748мм
Популярные новости
БПЛА атаковали российский Оренбург: горит крупнейший в мире газовый комплекс19 октября, 05:33 • 12120 просмотра
Посланник Трампа Виткофф давил на украинскую делегацию по поводу передачи россии Донецкой области - WP19 октября, 06:30 • 17503 просмотра
В Германии среди украинских беженцев выявили сотни граждан Венгрии - Welt19 октября, 08:15 • 4774 просмотра
Украинский молодежный сленг: словарь современных слов и терминовPhoto19 октября, 08:35 • 20034 просмотра
Пророссийский евродепутат от Румынии пригрозила "переломать ноги Зеленскому"Photo13:06 • 5818 просмотра
публикации
Украинский молодежный сленг: словарь современных слов и терминовPhoto19 октября, 08:35 • 20113 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 107045 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 128805 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 152431 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 116665 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Блогеры
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Государственная граница Украины
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 25316 просмотра
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 31862 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 48781 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 52218 просмотра
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 79688 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136
Золото
Грибы

В Испании сыграли футбольный матч в поддержку бойцов ГУР из "Спецподразделения Тимура"

Киев • УНН

 • 984 просмотра

Для поддержки воинов "Black Winter Group" из состава "Спецподразделения Тимура" ГУР в Испании провели благотворительный матч. Участие приняли сборная испанских друзей Украины и команда украинских ветеранов.

В Испании сыграли футбольный матч в поддержку бойцов ГУР из "Спецподразделения Тимура"

В Мадриде состоялся футбольный матч в поддержку воинов "Black Winter Group" из состава "Спецподразделения Тимура" Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на страницу ГУР в Telegram.

Подробности

На поле сошлись сборная испанских друзей Украины из военнослужащих местных силовых подразделений и команда украинских ветеранов

- сообщили в ГУР.

Кроме того, мероприятие поддержали украинский футболист Роман Зозуля и участники ветеранских Игр стронгменов в Мадриде.

Во время мероприятия местные жители имели возможность пообщаться с украинскими ветеранами и поддержать спецназовцев, которые продолжают борьбу за свободу.

Организовали благотворительный матч общественные организации "Urban Heroes", "KRAI", "Con Ucrania" и "Los Cosacos". Главный месседж соревнований, по словам организаторов, ― демонстрация солидарности испанского народа с украинским во время борьбы с россией

- отметили в ГУР.

Дополнение

20-21 сентября Ровно стало частью всеукраинской серии беговых событий от Новой почты. Впервые в городе состоялся полумарафон такого масштаба – на дистанциях бежали как профессиональные спортсмены и любители, так и самые юные участники в колясках, родители с детьми, люди в креслах колесных и ветераны, которые после тяжелых ранений вернулись к спорту. Событие объединило более 1300 участников и стало настоящим символом безбарьерности.

Павел Зинченко

СпортНовости Мира
Социальная сеть
Война в Украине
благотворительность
Главное управление разведки Украины
Испания
Мадрид
Украина