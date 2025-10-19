В Испании сыграли футбольный матч в поддержку бойцов ГУР из "Спецподразделения Тимура"
Киев • УНН
Для поддержки воинов "Black Winter Group" из состава "Спецподразделения Тимура" ГУР в Испании провели благотворительный матч. Участие приняли сборная испанских друзей Украины и команда украинских ветеранов.
В Мадриде состоялся футбольный матч в поддержку воинов "Black Winter Group" из состава "Спецподразделения Тимура" Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на страницу ГУР в Telegram.
Подробности
На поле сошлись сборная испанских друзей Украины из военнослужащих местных силовых подразделений и команда украинских ветеранов
Кроме того, мероприятие поддержали украинский футболист Роман Зозуля и участники ветеранских Игр стронгменов в Мадриде.
Во время мероприятия местные жители имели возможность пообщаться с украинскими ветеранами и поддержать спецназовцев, которые продолжают борьбу за свободу.
Организовали благотворительный матч общественные организации "Urban Heroes", "KRAI", "Con Ucrania" и "Los Cosacos". Главный месседж соревнований, по словам организаторов, ― демонстрация солидарности испанского народа с украинским во время борьбы с россией
