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В Ірані стратили німецько-іранського громадянина за звинуваченням у тероризмі

Київ • УНН

 • 12218 перегляди

В Ірані стратили 69-річного Джамшида Шармагда за звинуваченням у теракті 2008 року в Ширазі. Amnesty International заявляє про несправедливий суд та вимушені зізнання, а ЄС засуджує страту.

В Ірані стратили німецько-іранського громадянина за звинуваченням у тероризмі

Німецько-іранський громадянин з подвійним громадянством Джамшид Шармагд був страчений в Ірані за звинуваченням у причетності до терористичної атаки 2008 року. Правозахисна група Amnesty International заявила, що його "зізнання" були вимушеними. Про це повідомила Deutsche Welle, пише УНН.

Деталі

Іранські державні ЗМІ повідомили, що Джамшид Шармагд був страчений у понеділок після того, як був засуджений минулого року.

69-річний Шармагд проживав у Каліфорнії. Іранська влада викрала його, вірогідно в Дубаї та засудила до смертної кари в лютому 2023 року за вироком Ісламського революційного суду Ірану за звинуваченнями, пов'язаними з його причетністю до смертоносного нападу на мечеть у Ширазі в 2008 році, в результаті якого загинуло 14 осіб.

Однак офіційний вирок в Ірані був винесений за набагато більш розпливчастий іранський кримінальний злочин - поширення "корупції на Землі", що є загальною фразою, яку ісламський режим використовує для позначення цілої низки  передбачуваних злочинів, часто пов'язаних з релігійними цінностями.

Іран також звинуватив його в тому, що він контактував з "офіцерами ФБР і ЦРУ" і "намагався зв'язатися з агентами ізраїльського Моссаду".

Тегеран звинуватив Шармагда в тому, що він був "ватажком терористичного угруповання "Тондар", який керував збройними і терористичними актами в Ірані з Америки". Маловідоме угруповання "Тондар", озброєне крило "Асамблеї королівства Іран", базується в Каліфорнії і заявляє, що прагне відновити монархію в Ірані, повалену в результаті ісламської революції 1979 року.

Німеччина, ЄС та інші країни закликали Іран скасувати смертний вирок. Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель засудив страту Шармагда.

ЄС рішуче виступає проти смертної кари в усі часи і за будь-яких обставин. Вона є порушенням права на життя і остаточним запереченням людської гідності. Ми поділяємо скорботу родини та близьких і висловлюємо нашу солідарність німецькому уряду, з яким ми підтримуємо зв'язок. ЄС розглядає заходи у відповідь

- написав він.

Правозахисна організація Amnesty International у звітах про цю справу назвала судовий розгляд "вкрай несправедливим". У звіті про первинний вирок у квітні минулого року Amnesty заявила, що Шармагду було відмовлено в доступі до незалежного адвоката за його власним вибором, і стверджувала, що послуги призначеного державою адвоката були неадекватними.

Нагадаємо

За даними управління ООН з прав людини, тільки за перше півріччя минулого року в Ірані стратили понад 200 осіб. А у середньому в Ірані щотижня страчують понад 10 осіб. В ООН зазначили, що це одні з найвищих показників у світі.

В Ірані стратили протестувальника з психічним розладом24.01.24, 03:00 • 27151 перегляд

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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