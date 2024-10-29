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В Иране казнили немецко-иранского гражданина по обвинению в терроризме

В Иране казнили немецко-иранского гражданина по обвинению в терроризме

Киев  •  УНН

10:18 • 4211 просмотра

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В Иране казнили 69-летнего Джамшида Шармагда по обвинению в теракте 2008 года в Ширазе. Amnesty International заявляет о несправедливом суде и вынужденных признаниях, а ЕС осуждает казнь.

Немецко-иранский гражданин с двойным гражданством Джамшид Шармагд был казнен в Иране по обвинению в причастности к террористической атаке 2008 года. Правозащитная группа Amnesty International заявила, что его "признания" были вынужденными. Об этом сообщила Deutsche Welle, пишет УНН.

Детали

Иранские государственные СМИ сообщили, что Джамшид Шармагд был казнен в понедельник после того, как был осужден в прошлом году.

69-летний Шармагд проживал в Калифорнии. Иранские власти похитили его, вероятно в Дубае и приговорили к смертной казни в феврале 2023 года по приговору Исламского революционного суда Ирана по обвинениям, связанным с его причастностью к смертоносному нападению на мечеть в Ширазе в 2008 году, в результате которого погибло 14 человек.

Однако официальный приговор в Иране был вынесен за гораздо более расплывчатое иранское уголовное преступление - распространение "коррупции на Земле", что является общей фразой, которую исламский режим использует для обозначения целого ряда  предполагаемых преступлений, часто связанных с религиозными ценностями.

Иран также обвинил его в том, что он контактировал с "офицерами ФБР и ЦРУ" и "пытался связаться с агентами израильского Моссада".

Тегеран обвинил Шармагда в том, что он был "главарем террористической группировки "Тондар", который руководил вооруженными и террористическими актами в Иране из Америки". Малоизвестная группировка "Тондар", вооруженное крыло "Ассамблеи королевства Иран", базируется в Калифорнии и заявляет, что стремится восстановить монархию в Иране, свергнутую в результате исламской революции 1979 года.

Германия, ЕС и другие страны призвали Иран отменить смертный приговор. Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель осудил казнь Шармагда.

ЕС решительно выступает против смертной казни во все времена и при любых обстоятельствах. Она является нарушением права на жизнь и окончательным отрицанием человеческого достоинства. Мы разделяем скорбь семьи и близких и выражаем нашу солидарность немецкому правительству, с которым мы поддерживаем связь. ЕС рассматривает ответные меры

- написал он.

Правозащитная организация Amnesty International в отчетах об этом деле назвала судебное разбирательство "крайне несправедливым". В отчете о первоначальном приговоре в апреле прошлого года Amnesty заявила, что Шармагду было отказано в доступе к независимому адвокату по его собственному выбору, и утверждала, что услуги назначенного государством адвоката были неадекватными.

Напомним

По данным управления ООН по правам человека, только за первое полугодие прошлого года в Иране казнили более 200 человек. А в среднем в Иране еженедельно казнят более 10 человек. В ООН отметили, что это одни из самых высоких показателей в мире.

В Иране казнили протестующего с психическим расстройством24 января 2024, 01:00 • 27006 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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