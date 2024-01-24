В Иране казнили протестующего с психическим расстройством

В Иране казнили мужчину, приговоренного к смертной казни за участие в массовых протестах, которые состоялись после смерти заключенной из-за "неподобающего" ношения хиджаба женщины. Об этом сообщает BBC со ссылкой на местные судебные власти, пишет УНН.

Детали

23-летний Мохаммад Гобадлу был осужден за то, что якобы сбил полицейского на своей машине и убил его во время протестов под Тегераном в сентябре 2022 года.

Правозащитные группы заявили, что он столкнулся с несправедливым судебным разбирательством, "омраченным" обвинениями в применении пыток. Призывы учесть состояние его психического здоровья также были отклонены, указало издание.

Гобадлу стал девятым человеком, казненным из-за участия в протестах. По меньшей мере четыре человека были приговорены к смертной казни, а еще 15 находятся под угрозой вынесения смертного приговора.

Дополнение

Протесты прошли на фоне смерти заключённой Махсы Амини, 22-летней женщины, которую задержала полиция за то, что она якобы носила хиджаб "неподобающим образом". Сотни людей были убиты и тысячи задержаны в результате жестоких репрессий со стороны сил безопасности, которые представили протесты как "беспорядки".

Судебное информационное агентство Mizan сообщило, что смертный приговор Мохаммаду Гобадлу был приведен в исполнение во вторник утром после того, как он был поддержан Верховным судом.

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В понедельник вечером мать Гобадлу выступила с эмоциональным видеообращением к семье полицейского, за убийство которого он был осужден, попросив их не применять наказание.

Ранее она призвала судебные органы принять во внимание тот факт, что ее сыну в подростковом возрасте поставили диагноз "биполярное расстройство" и он перестал принимать лекарства за два месяца до протестов.

Адвокат Гобадлу, Амир Раесян, написал в Instagram, что казнь будет незаконной и равносильной "убийству". Он утверждал, что Верховный суд в июле отменил смертный приговор из-за психического состояния мужчины.