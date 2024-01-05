Топ-прокурор Турции предлагает восстановить смертную казнь за убийство женщин

Главный прокурор Верховного апелляционного суда Турции Бекир Шахин предложил восстановить смертную казнь для виновных в убийствах женщин, заявив, что пожизненное заключение в некоторых случаях является недостаточным. Об этом он заявил в интервью CNN Türk, передает УНН.

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По мнению главного прокурора Турции, пожизненное заключение за убийство женщин не сдерживает других от совершения таких же преступлений.

Я считаю, что наказанием для осужденных должна быть смертная казнь. Смертная казнь должна быть наказанием за некоторые преступления. Человек, который зарезал беременную женщину, должен быть приговорен к смертной казни, а не к пожизненному заключению с отягчающими обстоятельствами заявил Шахин.

Он в то же время отказался проводить связь между преступлениями против женщин и выходом Турции из Стамбульской конвенции Совета Европы, посвященной противодействию гендерно обусловленному насилию.

Выход из Стамбульской конвенции не имеет ничего общего с убийствами женщин. Они происходят независимо от договора сказал прокурор.

Отмечается, что в Турции смертная казнь фактически не применялась с 1984 года. В 2004 году страна официально запретила ее в рамках реформ, призванных способствовать вступлению в Европейский Союз.

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