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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

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Financial Times

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Бывший сотрудник британской киберразведки получил пожизненное за попытку убить американскую шпионку

Киев • УНН

 • 53585 просмотра

Киев. 31 октября. УН. Бывший сотрудник британской киберразведки GCHQ был приговорен к пожизненному заключению за покушение на убийство во время жестокого ножевого ранения работницы американской разведки, работавшей в Британии. Об этом пишет АР, передает УНН.

Бывший сотрудник британской киберразведки получил пожизненное за попытку убить американскую шпионку

Детали

29-летний Джошуа Боулз неоднократно ударил женщину кулаком и ножом во время нападения, которое было названо «политически мотивированным», когда она вышла из спортзала 9 марта в Челтнеме на западе Англии. Там находится британское агентство электронной разведки, более известный как GCHQ.

Боулз ранее работал на GCHQ в качестве разработчика компьютерного программного обеспечения, однако в момент совершения преступления он уже не числился в составе спецслужбы. В августе он признал свою вину в покушении на жизнь сотрудницы американской разведки, а также в нанесении увечий еще одному прохожему, вступившемуся за женщину.

Боулз отсидит не менее 13 лет в тюрьме, прежде чем получит шанс на досрочное освобождение.

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